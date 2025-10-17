Un nuovo studio scientifico. L’inquinamento da piombo potrebbe aver favorito l’emergere dell’Homo sapiens, la coesione sociale e il linguaggio

Un recente studio internazionale pubblicato su Science Advances ha fornito nuove prospettive sull’esposizione al piombo nell’evoluzione umana, sfidando la convinzione diffusa che si tratti di un problema esclusivamente moderno. La ricerca, guidata dal paleogeochimico Renaud Joannes-Boyau dell’Università Southern Cross in Australia, ha analizzato denti fossili provenienti da tre continenti e risalenti a un arco temporale di oltre due milioni di anni, includendo specie di primati come Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, i Neanderthal e gli esseri umani moderni. L’analisi chimica ha rilevato la presenza di piombo in campioni di taxa geograficamente ed ecologicamente diversi, dimostrando che l’esposizione a questo metallo neurotossico era più diffusa e pervasiva di quanto ipotizzato in precedenza, non limitata ai rilasci post-antropogenici, ma presente anche attraverso fonti naturali e depositi scheletrici interni.

Un essere umano, allineato con la via Lattea osserva le stelle dall’Oeschinensee (Svizzera). Foto di Giles Laurent. Creative Commons Attribuzione 4.0



Gli autori dello studio sottolineano che l’esposizione intermittente al piombo avrebbe avuto conseguenze significative sulla fisiologia e sullo sviluppo di popolazioni intere. Negli esseri umani contemporanei, comunità con alti livelli di esposizione mostrano tassi più bassi di completamento scolastico e maggiore incidenza di comportamenti antisociali, suggerendo che la tossicità da piombo possa influenzare non solo gli individui ma anche la coesione sociale, sebbene questi effetti siano modulati da fattori ambientali e socioeconomici. Questa osservazione apre a una riflessione sulla possibilità che simili dinamiche abbiano influenzato gli ominidi durante la loro evoluzione, suggerendo che la pressione ambientale del piombo abbia potuto incidere su processi cognitivi e sociali.

Uno degli aspetti più innovativi dello studio riguarda la differenza nella resilienza neuronale tra varianti genetiche arcaiche e moderne. I ricercatori hanno utilizzato organoidi cerebrali portatori della variante arcaica NOVA1 ar/ar e della variante moderna umana NOVA1 hu/hu, esponendoli a piombo. Nei modelli arcaici si è osservata una perdita significativa di neuroni che esprimevano FOXP2, un gene fondamentale per lo sviluppo del linguaggio, mentre nei modelli con la variante umana moderna vi era una protezione relativa. Questo indica che la variante arcaica non era in grado di tamponare efficacemente lo stress neuronale indotto dal piombo, conferendo un possibile svantaggio evolutivo in termini di sopravvivenza e coesione sociale, mentre la variante moderna avrebbe offerto un vantaggio selettivo.

L’analisi approfondita della relazione tra NOVA1 e FOXP2 suggerisce un’interazione complessa che potrebbe aver modulato lo sviluppo delle capacità linguistiche e sociali. La variante arcaica NOVA1 ar/ar mostra alterazioni nell’espressione di FOXP2 e l’emergere di una popolazione neuronale resistente, assente nei modelli umani moderni, evidenziando come l’adattamento genetico possa aver favorito il neurosviluppo e, di conseguenza, la coesione sociale e la sopravvivenza del gruppo. Queste osservazioni si collegano a studi recenti in modelli murini, che hanno dimostrato che l’introduzione della variante umana specifica di NOVA1 altera le vocalizzazioni ultrasoniche, rafforzando l’ipotesi di un’interazione funzionale tra NOVA1 e percorsi genetici legati alla vocalizzazione e al linguaggio.

Nonostante l’importanza di questi risultati, gli autori riconoscono i limiti intrinseci degli organoidi cerebrali come modelli sperimentali. Gli organoidi ricreano solo in parte la complessità del cervello umano sviluppato, mancando di vascolarizzazione, completa diversità cellulare e circuiti neurali maturi. Queste limitazioni impongono cautela nell’interpretazione dei dati: le osservazioni devono essere considerate prove preliminari di interazioni gene-ambiente piuttosto che meccanismi causali definitivi. Saranno necessari studi complementari, incluse analisi in vivo e misurazioni elettrofisiologiche, per comprendere appieno il ruolo evolutivo di NOVA1 e FOXP2.

Il valore dello studio va oltre la mera rilevazione chimica del piombo. Suggerisce infatti che fattori ambientali, come l’esposizione a metalli tossici, abbiano contribuito in modo significativo alla selezione naturale, modulando le capacità cognitive, sociali e linguistiche degli esseri umani. L’adattamento alle condizioni ambientali, mediato da varianti genetiche favorevoli, potrebbe aver determinato vantaggi selettivi per Homo sapiens rispetto ai Neanderthal, favorendo la sopravvivenza, la complessità sociale e la trasmissione culturale.

In conclusione, lo studio di Joannes-Boyau e colleghi amplia la nostra comprensione dell’evoluzione umana, dimostrando che l’esposizione al piombo è stata una costante nella storia dei primati e degli ominidi. La ricerca integra dati paleogeochimici, genetici e neurobiologici per raccontare una storia in cui l’adattamento ambientale, la resilienza genetica e le capacità cognitive emergono come elementi fondamentali della nostra evoluzione. La storia del piombo, lungi dall’essere un semplice problema moderno, diventa così uno specchio della complessa interazione tra ambiente, geni e società che ha plasmato l’essere umano.

Per approfondire: DOI dello studio 10.1126/sciadv.adr1524