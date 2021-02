Un organo femminile di 30 metri quadri, scavato e colato nel monte. E’ scandalo

Condividi 159 Condivisioni



Da lontano sembra un gigantesco papavero che rosseggia nel verde. Ma le dimensioni sono eccessive, per un fiore. Una farfalla purpurea? No. ha una dimensione maggiore dei piccoli edifici rurali sottostanti. E’ una scultura di vulva, una buseta, come dicono i brasiliani, utilizzando il termine popolare con il quale identificano l’organo sessuale femminile. L’autrice è la scultrice Juliana Notari.(qui sotto, accanto alla propria opera gigantesca)

“Con la scultura-vulva di 33 metri a Pernambuco, Brasile – hanno scritto in Brasile – l’artista vuole mettere in discussione il rapporto tra natura e cultura in una società fallocentrica e antropocentrica, L’opera ha portato a una discussione tra conservatori e sinistra: un confidente del presidente Bolsonaro si è sentito attaccato chiedendo un enorme pene in risposta”.

Juliana Notari (1975) è una scultrice brasiliana riconosciuta internazionalmente per un approccio particolarmente creativo e ironico. Uno dei filoni percorsi è quello della sessualità umana, a cui appartiene la scultura della vulva rossa, intitolata “Diva”.