Un quartiere del porto coperto dal mare e un tunnel verso la regina Cleopatra

L’enigma di Taposiris Magna: tra fondali sommersi e il sogno di Cleopatra

Un Mediterraneo che non smette di restituire memorie

Le acque davanti ad Alessandria continuano a rivelare scenari inattesi, riportando in vita il volto di una civiltà che seppe navigare tra commercio, culto e mito.

La notizia diffusa in queste ore dal Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità ha il potere di riscrivere la geografia della memoria. Sotto la superficie del mare, davanti alla costa di Alessandria, si è rivelato un porto antico, collegato da un tunnel sotterraneo al tempio di Taposiris Magna. Lì, da più di vent’anni, la missione guidata dall’archeologa dominicana Kathleen Martínez insegue l’ombra di Cleopatra, ultima regina d’Egitto, forse sepolta proprio tra quelle mura consacrate agli dei.

Il disegno del porto nascosto

Un bacino protetto da scogliere e coralli, un rifugio naturale che i Ptolemei trasformarono in nodo commerciale e sacrale.

Il porto individuato si configura come un bacino interno, naturalmente difeso da formazioni coralline che ne smorzavano le correnti. In questo spazio protetto sono emerse ancore in pietra e in metallo, insieme a una cospicua concentrazione di anfore ptolemaiche. Segni concreti di una fitta rete di traffici, che rifornivano Alessandria e le comunità del Delta.

La geofisica marina, condotta con l’apporto di Robert Ballard – lo scopritore del Titanic – e di Larry Mayer, dell’Università del New Hampshire, ha permesso di definire la linea costiera antica, distante circa quattro chilometri da quella odierna. Un arretramento che testimonia fratture telluriche, inabissamenti e cambiamenti climatici, capaci di mutare radicalmente il volto del Mediterraneo.

Il tunnel che univa mare e tempio

Un corridoio sotterraneo, tracciato come vena viva tra le acque e il santuario, apre a nuove interpretazioni sul culto e sulla logistica del luogo sacro.

Accanto alla mappa del porto, l’indagine ha rivelato un elemento sorprendente: un tunnel che corre sotto terra, stabilendo un contatto diretto tra il tempio di Taposiris Magna e il mare. La galleria si allunga fino a un’area identificata come “Salam 5”, dove i sub hanno documentato resti materiali che suggeriscono usi rituali e cerimoniali legati all’acqua, ma anche funzioni pratiche, come l’approdo segreto di imbarcazioni destinate al culto.

Cleopatra, presenza costante

La regina appare come un’eco, in monete, amuleti e rituali, mentre l’ombra della sua sepoltura continua a velare il tempio.

Da ventitré anni Kathleen Martínez scava nel complesso di Taposiris Magna inseguendo il mito di Cleopatra. Nelle campagne precedenti sono riemerse 27 sepolture, con dieci mummie, due rivestite in foglia d’oro. Una traccia che suggerisce la vicinanza di sepolcri regali.

Non meno eloquenti i materiali votivi: 337 monete con l’effigie della sovrana, anelli dedicati alla dea Hathor, amuleti con iscrizioni in onore di Ra, recipienti da cosmesi e statuette bronzee. Oggetti che parlano di un tempio frequentato, tra il I secolo a.C. e i primi secoli dell’era cristiana, da devoti e dignitari che custodivano un legame profondo con la figura della regina.

Il contesto archeologico e politico

Le istituzioni egiziane leggono il porto come simbolo di una doppia vocazione: difensiva e identitaria, commerciale e spirituale.

Il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, ha definito il porto un tassello essenziale della storia marittima egiziana: non semplice approdo, ma ponte vitale con il Mediterraneo antico. Per Mohamed Ismail Khalid, Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità, il valore scientifico è enorme, poiché nessuna fonte antica aveva mai menzionato l’esistenza di un porto a Taposiris Magna.

Dal mito alla scienza

Le scoperte della missione dominicana trasformano una leggenda di regina in dati, mappe, strutture. Ma l’aura di Cleopatra continua a guidare la ricerca.

Già nel 2024 il gruppo di Martínez aveva rinvenuto depositi di fondazione con oggetti votivi e cerimoniali sotto le mura esterne del tempio. Ora, il porto e il tunnel arricchiscono il quadro, aprendo a nuove interpretazioni sulla relazione tra acqua, ritualità e potere.

La sensazione, dichiarata dalla stessa Martínez, è che “questi risultati aprano un capitolo completamente nuovo nello studio di Taposiris Magna”. Ma anche che, dietro l’evidenza archeologica, il mito di Cleopatra continui a tessere la sua trama: regina dell’ultima dinastia, amante di Cesare e Antonio, simbolo di un’Egitto sospeso tra Oriente e Occidente.

Uno spazio tra mare e memoria

Ogni ritrovamento conferma che la costa egiziana fu laboratorio di scambi e riti, un orizzonte in cui la storia si fonde con la leggenda.

Oggi il porto sommerso, con i suoi anelli di corallo e il suo tunnel segreto, riporta alla luce la vocazione anfibia di un’Egitto ptolemaico che dialogava con il mare. Qui si fondono gli elementi della storia – la ceramica, le ancore, le monete – e gli echi del mito, che continuano a chiedere dove Cleopatra abbia trovato l’ultima dimora.