Un relitto intatto di 200 anni fa scoperto da Badewanne, a 85 metri. Le belle decorazioni

Condividi 25 Condivisioni



Settembre 2020. “Mentre cercavamo relitti della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale alla foce del Golfo di Finlandia – dicono gli esponenti del gruppo di ricerca Badewanne – ci siamo tuffati per caso e abbiamo scoperto un vecchio relitto. Dopo uno sguardo ravvicinato, sembrava essere un mercantile di tipo fluit olandese del XIX secolo. Il relitto è sorprendentemente ben conservato, a 85 metri di profondità. Una rete di profondità ha causato ha scardinato gli alberi. Oltre a questo, lo scafo è quasi intatto, mancano in parte solo tavole superiori del Galles armato”.

La nave fu sviluppata in Olanda come un efficiente mercantile, dotato di uno scafo particolarmente capiente e panciuto. Nonostante la presenza di finestrelle per piccoli pezzi d’artiglieria, le ultime versioni non furono armate con bocche da fuoco. Particolarità della “meccanica” di questo mercantile, che andava esclusivamente a vela, era costiuito da un sistema di paranchi e di scotte, che consentivano di ridurre il numero di marinai per le diverse operazioni da svolgere sul ponte.





“Siamo noti principalmente per il nostro interesse per la storia marittima e le vecchie navi. La nostra passione è trovare ed esplorare relitti sconosciuti e condividere storie interessanti e spesso sconosciute del passato. Tuttavia condividiamo anche una grande preoccupazione per l’ambiente. Nel corso degli anni abbiamo visto molti relitti ricoperti di reti e reti da traino con enormi quantità di pesci morti e foche incastrate”.