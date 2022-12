Un sacrificio umano nella palude. Durante gli scavi, trovati i resti di una vittima sacrificale del Neolitico

99Durante un’indagine archeologica preliminare a Egedal, in questi giorni, sono state trovate parti di uno scheletro in un ex zona paludosa della Danimarca. Si tratta di un essere umano che probabilmente, durante il Neolitico. E’ stato sacrificato migliaia di anni fa. Numerosi reperti portati alla luce, in passato, indicano che, nell’antichità, l’area della palude era un luogo utilizzato per sacrificare oggetti, animali e persone. Una sorta di santuario in cui portare le offerte propiziatrici alle divinità che si muovevano tra le coltri nebbiose e l’ambiente sinistramente sonoro della palude stessa.

