Un sandalo medievale di 700 anni fa trovato con 200 manufatti antichi nel nido di avvoltoi-ladri

I nidi stessi, stratificati da generazioni di avvoltoi che hanno accumulato rami, lana, ossa e frammenti vari, hanno agito come vere e proprie cripte naturali, proteggendo oggetti deperibili che all’aperto sarebbero svaniti da tempo. Radiocarbonio alla mano, i manufatti rivelano una storia lunga tra 150 e 675 anni, trasformando i nidi in un microcosmo medievale.

Il sandalo intrecciato in corda di sparto risalente a 650-750 anni fa, trovato nel nido degli avvoltoi Lo sparto è una pianta erbacea mediterranea, resistente e fibrosa, tradizionalmente utilizzata per creare oggetti intrecciati come cesti, stuoie, cordami e calzature (in particolare le espadrillas). @ A. Margalida et al., Ecology (2025)



Quando la natura custodisce la memoria degli uomini

Gypaetus barbatus, il rapace che utilizza i nidi medievali nei quali sono stati trovati gli oggetti antichi @ Foto di Quartl Creative Commons 3.0





Nel Sud della Spagna, tra le scogliere aride dell’Andalusia, gli archeologi hanno compiuto una scoperta che sembra uscita da un romanzo di storia naturale: oltre duecento manufatti medievali, celati per secoli nei nidi del gipeto barbuto (Gypaetus barbatus), l’“uccello divoratore di ossa”, recentemente reintrodotto nella regione. Questo ritrovamento, pubblicato su Ecology da A. Margalida e collaboratori, ci offre uno sguardo inedito sulla vita materiale medievale, preservata in un archivio tanto casuale quanto straordinario.

Un sandalo di sparto tra ossa e rami

Il fragile tessuto del quotidiano sopravvive al tempo grazie agli avvoltoi

Tra i manufatti, uno emerge per la sua sorprendente integrità: un sandalo intrecciato in sparto, datato tra i 650 e i 750 anni fa. Lo sparto, resistente erba mediterranea tuttora impiegata per cesti ed espadrillas, testimonia la manualità artigianale dell’epoca e ci restituisce l’orma concreta di un piede medievale, sospeso nel tempo grazie alle condizioni straordinariamente asciutte e fresche dei nidi rupestri. Accanto al sandalo, un frammento di pelle di pecora decorata con ocra rossa aggiunge un tocco di colore alla palette secolare degli oggetti recuperati.

Gli uccelli come custodi involontari della storia

Dal piumaggio aranciato al ripetersi dei nidi: un archivio vivente della biodiversità

I gipeti barbuti, oggi tornati a popolare con fatica le montagne spagnole, sono uccelli insoliti: si nutrono quasi esclusivamente di ossa, tingono di arancione le piume con il fango e tornano negli stessi siti di nidificazione per generazioni. Questo comportamento ha creato un deposito stratificato che, sorprendentemente, include anche manufatti umani: sandali, frammenti di tessuto, utensili come fionde e dardi da balestra, fino a oggetti di pelle dipinta.

Alcuni materiali antichi trovati nei nidi di gipeto.@ Fotografie: Couto e Agudo Pérez, in Margalida et al., Ecology, 2025



Gli uccelli recuperavano materiali dagli insediamenti umani vicini, forse scartati o abbandonati, trasformando inconsapevolmente i loro nidi in archivi archeologici. Ogni strato di rami e ossa non racconta solo la storia della specie, ma riflette la fauna selvatica, le abitudini alimentari e l’evoluzione della vegetazione, aprendo prospettive ecologiche tanto quanto storiche.

Memorie sepolte tra scogliere e vento

Un dialogo tra antropologia e ecologia medievale

Oltre al valore archeologico, questi ritrovamenti ci offrono una finestra unica sul rapporto tra uomo e ambiente nel Medioevo. La conservazione naturale, inattesa e fortuita, ci permette di osservare materiali organici che altrimenti sarebbero scomparsi: tessuti, pelli, sparto, utensili quotidiani, tutti testimoni silenziosi di un mondo lontano.

I nidi medievali dei gipeti barbuti diventano così archivi casuali, dove la natura si fa custode del patrimonio umano. Essi raccontano una storia di simbiosi involontaria: l’uomo, con i suoi oggetti, e l’animale, con le sue abitudini, hanno creato un ponte tra secoli, tra civiltà e biodiversità.

Un futuro di scoperte tra le piume

Dal Medioevo ai nostri giorni: tracce di contaminanti e memoria ecologica

I futuri studi potrebbero analizzare gli strati dei nidi per rintracciare residui di pesticidi o altri contaminanti, offrendo informazioni utili per la conservazione contemporanea. La combinazione tra archeologia e biologia ci mostra come la memoria del passato possa essere custodita in luoghi impensabili, mentre la specie di avvoltoio, ancora a rischio, continua a svolgere il suo ruolo di archivista involontario.

In fondo, quei nidi sospesi tra cielo e scogliera raccontano una storia di resistenza: del materiale organico, della biodiversità e della memoria dell’uomo, incastonata nella natura, come un sandalo medievale che cammina tra i secoli.

Fonti e riferimenti:

Margalida, A., Couto, S., Pinedo, SO, Gil-Sánchez, JM, Agudo Pérez, L., & Marín-Arroyo, AB (2025). Il gipeto come accumulatore di resti storici: spunti per futuri studi ecologici e bioculturali. Ecology, 106(9), e70191. doi:10.1002/ecy.70191