Un tumulo o una tomba cilindrica come quella di Cecilia Metella? Scoperti i resti di un edificio funerario monumentale romano in Baviera. Ma dentro non c’è il defunto. Perché?

Gli archeologi in Baviera hanno recentemente riportato alla luce quelle che sembrano essere le fondamenta di un imponente edificio funerario romano. Situato nei pressi di Wolkertshofen, nel distretto di Eichstätt, questo monumento si distingue non solo per le dimensioni – un cerchio in pietra di circa dodici metri di diametro – ma anche per la sua rara tipologia nella regione della Rezia, dove tombe di simile complessità sono pressoché sconosciute. La scoperta, resa pubblica in queste ore dall’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti storici (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, BLfD), offre un’inedita prospettiva sulla presenza romana nel cuore della Germania meridionale. A giudizio degli esperti di Stile arte la base di fondazione, strutturata per un edificio e non per un tumulo, era realizzata per sostenere una muratura di diversi metri. Il monumento divenne poi una cava di pietre da costruzione, probabilmente utilizzate nelle abitazioni dei dintorni.

Lo scavo del cerchio di fondazione della tomba romana Archäologiebüro Dr. Woidich GmbH.









Gli scavi hanno messo in evidenza un anello di pietra finemente costruito, adiacente a un’antica via romana che collegava Nassenfels alla valle dell’Altmühltal. Accanto al lato meridionale si apre un piccolo annesso quadrato di due metri per due, che gli studiosi interpretano come la base originaria di una stele o di una statua. L’architettura, pur imponente, custodisce un interno completamente vuoto, elemento che ha inizialmente sorpreso gli archeologi.

«Scoprire un monumento di queste dimensioni e di questa epoca è stato del tutto inaspettato», ha dichiarato il Prof. Mathias Pfeil, Conservatore Generale del BLfD. «L’edifcio sorgeva lungo un’importante arteria di trasporto romana, ed era concepito come simbolo visibile di memoria e di prestigio sociale per la famiglia che lo commissionò».

Resti dell’accesso? @ Archäologiebüro Dr. Woidich GmbH.









L’assenza di resti umani o di corredi funerari ha suggerito che il sito non fosse destinato a una sepoltura tradizionale. Gli studiosi ritengono invece che si tratti di un cenotafio, una tomba simbolica eretta in onore di un individuo sepolto altrove. Monumenti di questo tipo erano spesso riservati a personaggi di rilievo, destinati a rafforzare il prestigio e la posizione sociale dei committenti.

Il tumulo di Wolkertshofen non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una più ampia storia di scambi culturali tra il mondo romano e le popolazioni locali della Rezia. I tumuli erano già diffusi in tutta l’Europa centrale e in Italia fin dall’antichità, e nelle province nord-occidentali dell’Impero, come la Rezia, comparvero a partire dal I secolo d.C. Spesso, i Romani riutilizzavano tumuli più antichi, di epoca Bronzea o del Ferro, fondendo l’influenza mediterranea con le tradizioni funerarie celtiche. In questo senso, il cerchio di pietre di Wolkertshofen rappresenta un raffinato esempio di adattamento architettonico e simbolico, dove la monumentalità serve sia alla funzione commemorativa sia a dichiarazioni di potere e status.

«Mentre le fondamenta seguono chiaramente i modelli romani», spiega il BLfD, «i tumuli in questa regione erano prevalentemente preromani. La scoperta è quindi eccezionale, poiché illustra le modalità con cui l’architettura funeraria romana si è adattata ai paesaggi locali, creando monumenti che erano insieme funzionali e simbolici».

Un sito che racconta millenni di storia

La scoperta inizia nell’autunno 2024, durante i lavori per la costruzione di un bacino di raccolta delle acque piovane. Gli strati sottostanti hanno restituito tracce di insediamenti preistorici e frammenti ceramici, ricordando che Wolkertshofen è da secoli un crocevia di popolazioni e culture. Dal Neolitico all’Età del Bronzo e del Ferro, fino all’età imperiale romana e all’Alto Medioevo, il villaggio si conferma come uno dei siti archeologici più ricchi della Baviera.

Pur essendo note altre tombe romane nella regione di Augusta, la qualità, le dimensioni e la conservazione del tumulo di Wolkertshofen lo rendono unico. La scoperta fornisce preziosi indizi sulle pratiche funerarie e commemorative dei coloni romani e sulla loro capacità di interagire con i paesaggi e le tradizioni locali.

Gli esperti del BLfD sottolineano come questa scoperta apra nuove prospettive per la ricerca futura: il tumulo di Wolkertshofen non è solo un monumento isolato, ma un tassello di una complessa rete di simboli, architetture e memorie che attraversano secoli di storia romana in Germania meridionale.

In attesa di ulteriori scavi e studi, il cerchio di pietre continua a vegliare silenzioso, testimone di una storia millenaria, capace di parlare a chi sa osservare la memoria lasciata nella pietra.