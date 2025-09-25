Una “Barbie” romana di 1800 anni fa trovata dagli archeologi tra gli accumuli delle terme. Come funzionava questo giocattolo?

Un torso di terracotta, una gamba spezzata, un piccolo piede: i resti di un gioco infantile riaffiorano oggi come una testimonianza struggente dell’infanzia romana, sospesa tra gioco, ritualità e morte precoce.

Un ritrovamento che racconta i bambini di duemila anni fa

Dai rifiuti delle terme abbandonate emerge la vita minuta dell’infanzia romana

Presso le terme orientali di Torreparedones, nell’attuale Baena (Cordova), gli archeologi hanno riportato alla luce ciò che resta di una bambola articolata di epoca romana. Non un reperto monumentale, ma un frammento che vibra di vita passata: il torso in terracotta biancastra di una figura femminile alta poco meno di 24 centimetri, dotata in origine di braccia e gambe mobili. Al reperto, José Antonio Morena López ha dedicato uno studio – La bambola articolata in terracotta romana di Torreparedones (Baena, Córdoba) – uscito ora in ANTIQVITAS (2025, N. 37, pp. 107 -118). La bambola fu gettata nel pozzo accanto ad altri oggetti, tra i quali una maschera teatrale, anch’essa forse per bambini. Il complesso termale, di dimensioni medio-piccole (circa 500 metri quadrati), fu edificato nella prima metà del I secolo d.C. e comprendeva tutti gli ambienti tipici di un balneum romano: lo spogliatoio, le sale del frigidarium, del tepidarium e del calidarium, oltre a latrine, forni e un pozzo per l’approvvigionamento idrico. Tra il III e il V secolo d.C. l’edificio fu abbandonato e trasformato in discarica di “inerti”. Questo cambiamento sembra collegarsi a un periodo di declino della città, probabilmente in seguito alle punizioni inflitte dall’imperatore Settimio Severo contro i centri della Betica che avevano appoggiato il rivale Clodio Albino.



I resti della bambola ritrovata a Torreparedones. Foto @ JA Morena López



Giochi infantili: un’assenza che pesa nella storia

Gli archeologi faticano a riconoscere il gioco nelle tracce materiali del passato

Il gioco, attività universale e fondante, è sempre stato difficile da individuare in archeologia. Oggetti piccoli, fragili, privi di un uso “serio”, sono stati a lungo interpretati come strumenti rituali, ignorando che la quotidianità antica non era fatta soltanto di guerre, culti e politica, ma anche di gesti semplici: bambini che correvano, ridevano, imitavano gli adulti.

Le bambole romane: come funzionavano

Un repertorio variegato di materiali e significati che univa gioco ed educazione

Il repertorio dei materiali è ampio: terracotta, legno, osso, ambra e avorio. Le bambole articolate, in particolare, erano considerate prodotti di pregio, spesso dotate di ingegnosi sistemi di giunture. Non erano solo giocattoli: a volte, poste nelle tombe di bambine, diventavano simboli di passaggio dall’infanzia alla condizione adulta mancata. Questi oggetti non erano bambolotti – che erano certamente realizzati con stoffe imbottite -, ma “piccole donne” e pertanto non attenevano alla futura vita di madri, ma a quello di donne. Alle bambole snodabili venivano cambiati gli abiti.

Bambola romana trovata a Tarragona

Le bambine studiavano e realizzavano, con ritagli di stoffa, nuovi vestititi e decorazioni che le abituavano a divenire “piccole donne”. Le bambole, spesso grazie a perni metallici, erano snodate in modo simile alle nostre Barbie, proprio per leggere la “moda” anche in varianti posturali e per renderle vive, in un gioco di proiezione che configurava la sognata eleganza dell’età adulta.

Crepereia Tryphaena e la sua bambola d’avorio

Un’infanzia interrotta, sospesa tra il gioco e le nozze mai celebrate

Tra i ritrovamenti più celebri spicca la bambola di Crepereia Tryphaena, una giovane romana vissuta nel II secolo d.C. La sua tomba fu scoperta a Trastevere nel 1889, quando i lavori per la costruzione di un palazzo riportarono alla luce il sarcofago di una fanciulla morta prematuramente, probabilmente in un periodo non lontano dal giorno del suo matrimonio.

Accanto al suo corpo giaceva una bambola d’avorio di straordinaria fattura, con articolazioni mobili a spalle, gomiti, anche e ginocchia. Era un oggetto di lusso, destinato a una bambina di rango elevato, e diventato poi compagno funebre, simbolo dell’infanzia di gioco, proiettato verso il futuro di giovane donna elegante.

Gli studiosi hanno interpretato quella bambola come un segno di passaggio incompiuto: Crepereia, morta giovane, restava sospesa tra il mondo dell’infanzia (di cui la bambola è emblema) e la condizione adulta a cui si stava affacciando (testimoniata dai gioielli nuziali deposti nella tomba).

Quel piccolo corpo snodato d’avorio, insieme al nome inciso nel sarcofago, ha consegnato ai posteri non solo la memoria di una giovane donna dimenticata, ma anche la voce di tutte le bambine romane che, come lei, giocavano, sognavano e a volte morivano troppo presto.

Bambole tra vita e morte

Il caso di Crepereia non è isolato: molte bambole romane sono emerse da contesti funerari. In quei casi, il giocattolo si trasformava in oggetto di transizione, accompagnando la bambina nel viaggio oltre la vita. A Torreparedones, invece, la bambola non giaceva in una sepoltura, ma tra i rifiuti. E proprio questo destino più “banale” la rende preziosa, perché ci parla di un uso quotidiano, di una vita che non si è interrotta bruscamente ma che ha semplicemente consumato e abbandonato un oggetto di gioco.

