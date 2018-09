Una cena informale per sole donne? Trasforma il tovagliolo di carta in un allegro vestitino. Ecco come

In ogni donna , nel fondo del cuore, è rimasta una Barbie da vestire e da imitare. Quindi può essere molto carino, quando una di voi prepara le ormai diffuse cene per sole amiche, piegare i tovagliolini di carta, così che vengano a costituire un perfetto vestitino classico. Si tratta di trovare, in eleganza sportiva, il nucleo profondo che ci unisce. E’ per questo motivo che l’arte contemporanea recupera sempre più elementi infantili da rielaborare nei propri piani espressivi.

