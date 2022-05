Una chiave romana d’età imperiale in vendita all’asta on line. Come funzionava e quanto vale oggi

Un’antica chiave romana, risalente alla prima età imperiale, è in vendita on line sul sito internazionale d’aste Catawiki . L’oggetto misura 70×21.5×- mm e si configura con la dentatura che consentiva di offrire una certa sicurezza nella chiusura delle porte. La parte arrotondata, estrema, altro non è che l’evoluzione del gancio ricurvo per il sollevamento del chiavistello della serratura. La dentatura è un passo tecnico più evoluto, rispetto al rampino alza-chiavistello. I denti impedivano l’inserimento di un gancio qualsiasi e certo se non resistevano ai ladri più abili mantenevano la porta chiusa rispetto a chi non avesse frequentato le “scuole della malavita”. Altre immagini della chiave e la stima economica del pezzo, possono essere viste cliccando qui

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis