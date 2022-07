Una colletta per comprare a 180mila euro il vero ritratto di Rimbaud eseguito dalla sorella

Un ritratto inedito di Arthur Rimbaud, eseguito in modo impeccabile dalla sorella Isabelle, riappare dopo un secolo nella cripta di un collezionista privato. E l’opera deve ora poter essere presentata al pubblico più vasto, in un museo. Questo è l’obiettivo che si sono prefissati il ​​Comune di Charleville-Mézières – cittadina d’origine del poeta – e la Heritage Foundation. “La posta in gioco è colossale. – dicono in Comune – altrettanto importante è la somma da raccogliere: 180.000 euro. Il Comune può contare sul sostegno dello Stato che, dopo aver validato scientificamente questo progetto, lo finanzia tramite il Fondo per il Patrimonio per un importo di 70.000 euro. La regione sarà sollecitata attraverso il fondo di acquisizione per i musei (FRAM) se l’acquisto si concretizza. A completamento di questa previsione, è aperta una sottoscrizione pubblica, alla quale chiunque può iscriversi.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis