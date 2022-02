Una cucina medievale e tavolette dipinte con motivi di caccia trovati nello scavo di un castello

Le ricerche svolte dall’Inrap hanno riguardato, appunto, gli strati inferiori, più antichi. “L’ala orientale comprende una cantina semiinterrata e, al centro, un vano pavimentato con pianelle di terracotta in pannelli separati da fasce assiali, con disegno a chevron mediante l’utilizzo di smalti verde scuro e verde chiaro. – affermano i ricercatori dell’Inrap – Questa stanza, che comprende un grande camino lungo la parete orientale, viene poi trasformata in una cucina con l’installazione di una dispositivo – un pavimento che poteva essere utilizzato come tagliere ndr – utilizzato per tagliare sul posto pezzi di carne, probabilmente animali uccisi durante le cacce. Quest’ultimo è costituito da un grande vassoio di pavimentazione in pietra calcarea a terra, con un canale di scolo per condurre i liquidi in una grondaia che scaricava all’esterno”.

