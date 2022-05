Una delle Marilyn di Warhol battuta all’asta 195 milioni di dollari. E’ l’opera più costosa del XX secolo

Ieri 9 maggio, la settimana di saldi del 20°/21° secolo di Christie’s a New York è iniziata con i saldi serali di The Collection of Thomas e Doris Ammann . La vendita si è conclusa con Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol che ha raggiunto il record di $ 195.040.000, rendendola l’opera d’arte del 20° secolo più costosa mai venduta all’asta. In combinazione con altre opere da record, l’iconico ritratto ha portato il totale delle vendite a $ 317.806.490, vendendo il 98% in valore e il 94% in lotto. Guidata dal banditore Jussi Pylkkänen, presidente globale di Christie’s, la vendita ha visto gli offerenti registrati da 29 paesi ed è stata vista da 763 mila spettatori che hanno assistito all’azione virtualmente.

Leader indiscussi nel mondo dell’arte, Doris e Thomas erano fratelli svizzeri e cofondatori di homas Ammann Fine Art AG , uno degli spazi artistici più influenti in Europa. La vendita del 9 maggio ha segnato la prima di due aste dedicate a questa eccezionale collezione. Tutti i proventi delle vendite della Fondazione andranno a beneficio della Thomas and Doris Ammann Foundation, un’organizzazione di nuova costituzione dedicata al miglioramento della vita dei bambini in tutto il mondo.

‘La collezione Ammann illustra l’importanza dei rapporti che Thomas e Doris avevano con gli artisti che collezionavano. Da Andy Warhol a Mary Heilmann e Ann Craven, molti artisti che hanno sostenuto hanno raggiunto record”, afferma Johanna Flaum, capo del dipartimento, arte del dopoguerra e arte contemporanea. “Siamo entusiasti che la passione che gli Ammann provavano per questi artisti si sia riflessa nell’entusiasmo degli offerenti stasera.”

La 20a/21a settimana del tendone di Christie’s continua martedì 10 maggio 2022, con Georgina Hilton, Head of Classic Art, Asia Pacific, al podio per la 21st Century Evening Sale .