Mamma perde un orecchino nel giardino di casa. I familiari lo cercano con il metal detector. Ma trovano la tomba con corredo di una donna di 1200 anni fa

Per raggiungere questa perla norvegese, ci sono diverse opzioni a disposizione dei visitatori. Si può optare per un romantico viaggio in taxi acqueo, godendo del panorama mozzafiato che la costa di Kragerø ha da offrire, oppure si può prendere un traghetto per auto per una visita più convenzionale. In alternativa, chi possiede una nave privata può approdare direttamente sull’isola.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis