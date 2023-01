Una piccola donna si unisce al compagno. Antica lampada romana ad olio all’asta on line. Quanto vale?

Una lucerna licenziosa con un rilievo che rappresenta l’unione tra una pigmea nilotica e il suo compagno – soggetti amatissimi dagli Romani – va all’asta in queste ore sul sito Catawiki . Secondo la scheda, la terracotta fu prodotta 2000 anni fa, in un periodo compreso tra il I secolo a.C. al I secolo d.C. I personaggi nilotici rappresentano ciò che noi, oggi, chiameremmo lillipuziani, alle prese con coccodrilli, ippopotami oppure impegnati in imprese epiche – che sorgono dal loro desiderio smodato e non direttamente proporzionale alle loro dimensioni – sui materassi, con le loro compagne. L’oggetto presenta una patina elegante e compatta che fu stesa dall’artigiano realizzatore, per imitare il bronzo. Per vedere tutte le foto e conoscere le quotazioni del pezzo, la provenienza, le dimensioni potete CLICCARE QUI

