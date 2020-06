Una giungla-giardino bellissima. Anonyme trasforma stazione di servizio in un Eden condiviso. Tutte le foto

Condividi 11 Condivisioni

Un distributore di benzina abbandonato, ricoperto di vegetazione: questo è il progetto artistico, ecologico e sociale degli “Attacchi vegetali!» dell’artista Anonyme. Situata a Dunkerque, una città che si prevede possa essere duramente colpita dagli effetti del cambiamento climatico, questa nuova opera, chiamata “Station des Sens” (Stazione dei Sensi), mira a sensibilizzare i suoi abitanti sulle questioni ecologiche.

Le fotografie di questa pagina sono bella opera di Laurent Dubus

Nel 2014, l’artista Anonymous aveva già fatto centro nella regione degli Hauts de France con il suo progetto “Réfléchir”, il Blockhouse Mirror, a Leffrinckoucke. Iniziata senza autorizzazione, con il solo scopo di “mettere in luce il passato per illuminare il nostro presente”, il lavoro di land art ha dato l’allarme contro l’aumento del “ritiro in se stessi”.

Iniziato lo scorso ottobre, il nuovo progetto “Attacchi vegetali! ” – progetto, ancora una volta clandestino – persegue lo stesso obiettivo: essere, al di là di un singolo lavoro visivo, un efficace strumento di sensibilizzazione per incoraggiare, questa volta, il maggior numero possibile di persone a rispettare la vita e a rompere il nostro ciclo autodistruttivo. Ispirandosi ai resti della civiltà Khmer, scomparsa dopo il crollo di Angkor, in Cambogia, e alle rovine dell’impero Inca in Perù, Anonymous ha puntato il suo sguardo su una stazione di servizio abbandonata più di 10 anni fa. Questo nuovo progetto ha messo radici a Dunkerque, una città che sarà particolarmente colpita dal cambiamento climatico, poiché alcuni studi hanno recentemente dimostrato che rischia di scomparire a causa della sommersione marina entro il 2050. L’IPCC menziona anche quasi 450.000 rifugiati climatici nelle Hauts de France.

“Come artista sollecitato ad agire con urgenza, vedo in questa orribile reliquia l’opportunità di interrogare il più rapidamente possibile la nostra umanità sul suo futuro e di rompere l’insensibilità di chi passa. In un poetico diversivo, la pianta si rivela, si diffonde; ci fa sentire e pensare”.

“Ho immaginato di rivestire di vetro questo distributore di benzina abbandonato all’ingresso della città e di trasformare questo spazio in un gigantesco acquario. Ma, volendo soprattutto lavorare con gli abitanti, mi è venuta l’idea di coprire questo simbolo dell’inquinamento della Natura e di sviluppare un giardino effimero aperto a tutti, una vera e propria giungla urbana».



Dal 2000, la Natura ha già iniziato a riprendersi i suoi diritti in quel luogo. Su piccoli cumuli di foglie decomposte crescono numerose specie vegetali che hanno lentamente invaso questo spazio. Il vento ha seminato semi di acero e molte piante “selvatiche” hanno colonizzato i 1.200 m² di questo terreno che un tempo era un’area commerciale, dedicata all’automobile.

Bastava solo un po’ di immaginazione e di coraggio per renderlo il posto meraviglioso che è oggi.

Con l’aiuto di una ventina di abitanti di Dunkerque di tutte le età, ma anche di rifugiati dal Mali, dalla Nigeria o dall’Iraq, la prima fase di questa installazione è stata completata quest’inverno. Utilizzando la tecnica di permacultura nota come “a lasagne”, hanno alternato strati di cartone, foglie morte, residui d’erba segata dai prati, compost e terriccio per creare un substrato che ha favorito una spettacolare invasione di piante.

Bambù, salice, acero, vari arbusti ed edera stanno ora mettendo radici in questo luogo e stanno gradualmente invadendo questo simbolo dell’inquinamento. Un primo passo in questo progetto, che mira soprattutto a creare legami sociali.

“Persone che non si sarebbero mai incontrate prima lavorano insieme. Le amicizie si creano e, con il progredire dei workshop, si sviluppano come le centinaia di semi seminati lo scorso febbraio, speranze condivise con tutti”, dice Fanou, uno dei partecipanti.

Centinaia di piante si schiuderanno presto in quello che Anonymous vede come “un laboratorio, un’opera in perenne metamorfosi, una struttura vivente”. Uno spazio costantemente ridisegnato secondo le stagioni. Un dominio vivente rivolto a tutti gli esseri umani, al di là della città. »



Ma al di là di questa sola azione artistica e sociale, questo ettaro guadagnato sul bitume sarà anche fonte di nutrimento, per i visitatori, grazie a un orto realizzato sul retro della stazione.

“Sarà anche teatro di workshop sulla potatura, sulla riparazione delle biciclette, sul riciclaggio… Tutte queste attività creeranno un legame tra le persone perché sono convinto che la nostra unica possibilità di affrontare le oscure prospettive ecologiche e sociali che ci attendono è la condivisione”, spiega Anonymous.

L’effimera invasione di piante della Station des Sens potrebbe essere solo la prima di molte.

“Vorrei avere l’opportunità di continuare questa esperienza in altri luoghi insoliti e abbandonati e trasformare, perché no, vecchie superfici commerciali in resti archeologici invasi dalla Natura. Creare altrettante piccole oasi per la biodiversità nell’ambiente urbano mentre si interroga l’Umanità sul suo futuro”.

Un’emergenza in un mondo in cui ogni giorno la superficie delle città aumenta di quasi 11.000 ettari.

“Con un po’ di energia, buona volontà e solidarietà, possiamo cambiare le cose e cercare di riparare il mondo… C’è ancora tempo! ».

Questa struttura è da scoprire a Dunkerque, all’incrocio tra la Rue de Lille e il Boulevard de l’Europe.

