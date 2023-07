Una grande piazza romana con due fontane monumentali portata alla luce a Nora, sul mare della Sardegna

“La frequentazione fenicia del promontorio del Capo di Pula ha inizio nell’VIII secolo a.C., epoca a cui risale anche la nota stele di Nora, recante un’iscrizione in caratteri fenici in cui appare per la prima volta il nome della Sardegna. – scrive la direzione regionale dei musei – Il centro abitato stabile si sviluppa probabilmente solo a partire dal VI secolo a.C. con l’arrivo dei Cartaginesi. Dal 238 a.C., e dal 227 a.C., con l’istituzione ufficiale della provincia, la Sardegna passa sotto il controllo dei Romani mantendo evidenti fenomeni di continuità culturale. Con l’assunzione del titolo di municipium, Nora si dota delle strutture tipiche della città romana, come ad esempio il foro, il teatro e gli edifici termali. Nel 455 d.C. i Vandali occupano l’isola sino alla conquista bizantina; in questa fase alcune strutture perdono la loro funzione e vengono riutilizzate per attività diverse da quelle originarie, come ad esempio il teatro. Le ultime frequentazioni risalgono all’VIII secolo d.C”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis