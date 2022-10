Monumentale moneta etrusca prodotta a Volterra viene alla luce dallo scavo dell’anfiteatro romano

La città etrusca di Velathri – divenuta poi Volaterrae per i romani – emise, in antico, quattro serie di monete prodotte con la tecnica della monetazione fusa (aes grave). Tutte le serie recano il nome di VELATHRI in alfabeto etrusco e scritta retrograda, cioè da destra a sinistra. In tutte le serie al dritto è rappresentata una testa giovanile gianiforme imberbe con il petaso, un tipo di copricapo. Nel verso appare una clava, con il nome della città, scritto con caratteri etruschi. “Quello portato alla luce – dicono gli archeologi – è un raro esemplare di Aes Grave volterrano della serie della clava. Sul recto Giano bifronte (o meglio Culsans) con copricapo a punta. Sul verso clava con un unico segno del valore e la legenda Velathri intorno in senso antiorario. Il segno del valore, la dimensione e il peso individuano la moneta come un asse! Assieme alle altre monete è ora felicemente custodito nella cassaforte del Guarnacci in attesa di giungere nelle sapienti mani dei restauratori e dei numismatici”.

