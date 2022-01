Una piccola ferita poteva diventare mortale. Tac su mummie di 21 bambini egizi indaga lesioni infette e “cerotti”. I risultati

Questo studio sembra essere il primo a notare fisicamente una bendatura terapeutica antica su un corpo che poi sarebbe stato mummificato. “Tale trattamento terapeutico era riportato nell’Edwin Smith Papyrus, un testo medico e un trattato sui traumi dell’antico Egitto (1650–1550 a.C. circa). – dicono gli studiosi – Il caso 41 descrive un’infezione di una ferita: “Uno che ha un’infezione in una ferita al petto, che è infiammata-calda/infetta e per questo è febbrile”. La ferita è descritta come rimasta aperta, molto infiammata e gonfia, calda, rossa e con una secrezione oleosa. Questa descrizione dimostra il riconoscimento da parte degli antichi egizi di tre dei quattro segni cardinali di infiammazione, definiti in seguito da Celso (ca. 25 a.C.–50 d.C.) come “tumor, rubor, calor, dolor” ( Sanchez e Meltzer, 2012 ; Celso). L’antico medico egizio raccomandava “rimedi rinfrescanti per estrarre il calore dalla bocca della ferita”, “un rimedio per asciugare la ferita” compreso il sale di natron e una polvere, tutti applicati con una benda sulla ferita. “Se lo stesso si verifica in qualsiasi parte del corpo” il medico raccomandava di “trattarlo secondo queste istruzioni” ( Sanchez e Meltzer, 2012 )”. L’aspetto relativamente denso della medicazione apparsa sulla benda della bambina potrebbe suggerire la presenza di natron.

