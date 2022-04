Una salutare passeggiata della musa antica per piazza San Marco. Direzione: Ca’ d’oro

Una passeggiata della musa dal Museo archeologico di Venezia alla Ca’ d’oro, dove partecipa alla mostra Da Donatello a Alessandro Vittoria, 1450 – 1600. 150 anni di scultura nella Repubblica di Venezia, la prima grande rassegna espositiva veneziana dedicata alla scultura veneta (fino al 30 ottobre 2022). Il rapporto con l’antico, come ben sappiamo, nacque come elemento imprescindibile per la rinascita italiana, che prese il nome di Rinascimento. La musa antica è stata preparata per la passeggiata in centro in una ben sicura “carrozza” ed è stata portata all’imbarco per raggiungere la non lontana Ca’ d’oro. Le foto sono state pubblicate sui social dal Museo archeologico di Venezia.

