Una statuetta-balsamario romana che raffigura Sileno trovata ora durante lo scavo delle terme private di una villa

Una splendida statuetta che rappresenta un Sileno e che fungeva probabilmente da balsamario è stata trovata durante gli scavi, in corso, finalizzati allo studio di una villa romana, venuta alla luce durante i lavori preventivi per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare. La scoperta è stata resa pubblica in queste ore, mentre una presentazione completa dello scavo, attraverso un saggio, sarà affrontata nelle prossime settimane. L’oggetto prezioso è stato individuato nell’area nei pressi della quale, un tempo, sorgevano le terme domestiche della villa, a Briord, da parte di una squadra di Archeodunum – un servizio di specialisti d’archeologia – guidata da E. Polo. Il balsamario antropomorfo risalirebbe a un periodo compreso tra II al III secolo della nostra epoca e rappresenterebbe – come dicevamo – un Sileno, personaggio mitologico associato al culto di Bacco. Era il vecchio dio rustico della vinificazione e dell’ubriachezza antecedente a Bacco stesso. Disprezzava i beni terreni, aveva i doni di una straordinaria saggezza e della divinazione. “L’uso dei balsamari rimane poco definito, si presume che contenessero oli profumati o unguenti. dicono gli archeologi che stanno occupando dello scavo – Sono in corso analisi sul suo contenuto che possono permetterci di identificarne la natura”. Briord è un comune francese di 888 abitanti situato nel dipartimento dell’Ain della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, a una sessantina di chilometri da Lione. In paese, non lontano da questo ritrovamento, sono stati portati alla luce, nel passato, forni artigianali, alcuni lotti di monete, una statuetta di Mercurio, una serie di iscrizioni, una delle quali reca il nome degli abitanti del luogo, [BR]IORATENSES , “quelli di Briorate”, secondo un toponimo gallico che significa “il ponte” o “il guado” –. Il Rodano non è è infatti lontano

