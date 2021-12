Tac indaga sotto le bende il corpo di Amenofi, coperto di gioielli. L’autopsia del re che sposò la sorella

I risultati della ricerca sono stati pubblicati oggi, 28 dicembre 2021, da Frontiers in Medicine . Lo studio è firmato da Sahar N. Saleem e Zahi Hawass, la prima appartenente al Dipartimento di Radiologia, Facoltà di Medicina Kasr Al Ainy, Università del Cairo, il secondo archeologo delle Antichità d’Egitto del Cairo. “La TC ha consentito la visualizzazione del volto di Amenhotep I, morto all’età di 35 anni circa. – dicono gli studiosi – I denti avevano un attrito minimo. Non abbiamo riscontrato prove di patologie evidenti o di traumi che potessero aver causato la morte. Il corpo fu eviscerato – per la mummificazione, ndr – tramite un’incisione verticale sul fianco sinistro. Il cuore appare nell’emitorace sinistro con un amuleto sovrastante. Il cervello non è stato rimosso. La mummia ha 30 amuleti/gioielli tra cui una cintura metallica (probabilmente d’oro) con perline. La mummia ha sofferto di molteplici lesioni post mortem probabilmente inflitte da ladri di tombe, lesioni che sono state probabilmente riparate, poi, da imbalsamatori della 21a dinastia. La maschera per la testa è realizzata in cartonnage e ha occhi in pietra intarsiati”. Il cartonnage è una tecnica messa a punto nell’Antico Egitto, a partire dal Primo periodo intermedio, per realizzare le maschere funerarie. Le maschere in cartonnage erano realizzate sovrapponendo strati di lino o di papiro, stuccati e dipinti con intonaco.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis