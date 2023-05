Una testa votiva romana scoperta durante gli scavi in Friuli Venezia Giulia

Di notevole interesse il sito di Ronzadel, già noto dagli anni ‘60 dello scorso secolo per la presenza di materiale di epoca romana, ma oggetto di recenti sondaggi di verifica per motivi di tutela archeologica, che hanno confermato come l’area sia effettivamente occupata da un sito archeologico esteso, con strutture murarie a livello di fondazione. Fra i materiali ritrovati negli anni precedenti nel corso di raccolte di superficie, diversi frammenti ceramici e parti di anfore, tessere di mosaico, alcune monete e in particolare due tegole che conservano sulla superficie una impronta di volpe e una di cane. Dopo i sondaggi di scavo, si è deciso di allargare l’indagine in due punti identificati come di particolare interesse.

