Fantastico. Trovano ora 15mila monete dell’Impero romano in un campo. Avvisano gli archeologi. “Un tesoro straordinario”. Chi le nascose? Ci sono forti romani nei dintorni? O sono i proventi delle miniere di 1800 anni fa destinati a Roma?

IMPERO ROMANO – Una scoperta che ha del fiabesco, eppure profondamente concreta, radicata nel paesaggio minerale e umido del Galles del Nord. Nelle ore scorse la BBC ha dato notizia di un ritrovamento destinato a entrare nella storia dell’archeologia britannica: un metal detectorista, David Moss, trentaseienne originario del Cheshire, ha portato alla luce due vasi di terracotta contenenti tra le diecimila e le quindicimila monete romane. Potrebbe trattarsi del più grande tesoro mai rinvenuto in Galles.

È accaduto in un’area che l’uomo ha descritto come “praticamente incontaminata”, un frammento di terra dove il tempo sembra essersi arrestato — e che ora si trova improvvisamente collegato a Roma, a quella rete di legioni, strade, e presidi che per quattro secoli modificarono il volto della Britannia occidentale.

La vicenda ha i tratti del romanzo d’avventura e della cronaca archeologica insieme. Moss, appassionato di metal detecting da quasi dieci anni, si trovava in compagnia dell’amico Ian Nicholson quando il suo strumento ha segnalato un’anomalia del terreno. Pochi minuti prima, racconta, un arcobaleno si era disegnato nel cielo, e quasi a farne da presagio, la pala ha urtato contro l’orlo di un’anfora. Un grande brivido ha percrso la schiena di entrambi. Le leggende infatti narrano che i tesori possano essere trovati nel punto in cui l’arcobaleno si infila nel terreno, per poi alzarsi nel cielo e ridiscendere dalla parte opposta.

Scavando per sei ore e mezza – con lentezza, per non rompere i contenitori – i due hanno riportato alla luce due grandi recipienti di terracotta colmi di monete impastate di argilla. Con l’aiuto del proprietario del terreno, le hanno sistemate in una scatola di plastica e le hanno portate con sé. Moss, temendo furti o manomissioni, e non potendo recarsi immediatamente al museo, ha dormito per tre notti nella sua automobile accanto al tesoro, prima di intraprendere un viaggio di quattro ore verso Cardiff, dove ha consegnato il materiale agli esperti del National Museum of Wales.

Da ieri le monete si trovano custodite e in analisi presso il Museo Nazionale di Cardiff. Saranno pulite, classificate, e sottoposte alla procedura prevista dal Treasure Act del 1996, che regolamenta le scoperte archeologiche britanniche. Si attende che la valutazione ufficiale sia completata nel 2026, quando il coroner deciderà se dichiarare formalmente il ritrovamento come “tesoro” e il British Museum stabilirà la destinazione definitiva delle monete. Se confermata la quantità — fino a 15.000 pezzi — il ritrovamento supererebbe di molto il grande tesoro di Chepstow (10.000 monete negli anni Novanta) e persino quello di Sully, nella Vale of Glamorgan, rinvenuto nel 2008 con circa 6.000 pezzi. Naturalmente il valore economico del tesoro dipenderà molto dal tipo di monete contenute nei vasi, mentre inalterato resta quello archeologico.

Gli specialisti della South Wales and Monmouthshire Numismatic Society ritengono che il deposito possa risalire a un periodo di crisi o di transizione, e che fosse legato all’esercito romano stanziato nel Galles del Nord. Anthony Halse, presidente dell’associazione, ha ipotizzato che il bottino appartenesse “a un singolo ufficiale o a un gruppo di militari che decisero di seppellire la loro ricchezza per metterla in salvo”.

L’ipotesi non è peregrina: in più punti della Britannia romana — dal Somerset alla Cornovaglia — grandi accumuli di monete furono sepolti e mai recuperati, spesso in fasi di guerra civile o di instabilità imperiale. È il gesto della paura e della prudenza: si nasconde il denaro per tornare un giorno a riprenderlo, ma il destino o la storia lo impediscono, e il tesoro rimane a lungo sepolto, finché un colpo di pala o di fortuna lo riconsegna alla luce.

Il tesoro di Moss è una voce che riemerge dal sottosuolo, a ricordare quanto densa e articolata fosse la presenza romana in Galles. Non una provincia marginale, ma un territorio integrato nella macchina dell’Impero, punteggiato di forti, miniere e presidi. L’antica Isca Augusta — l’attuale Caerleon — ospitava la Legio II Augusta, con il suo anfiteatro, le terme, le caserme e i magazzini. Poco distante, a Venta Silurum (Caerwent), un centro civile e amministrativo mostrava l’altra faccia della romanizzazione, con templi e botteghe. Verso nord-ovest, il forte di Segontium (Caernarfon) controllava le rotte marittime e terrestri, mentre l’asse viario della Sarn Helen attraversava monti e vallate, collegando questi nodi strategici in un’unica rete militare ed economica. A Dolaucothi, nel Carmarthenshire, si estraeva l’oro con tecniche idrauliche sofisticate: un vero distretto minerario imperiale, che impiegava manodopera locale e ingegneri militari.

In questo tessuto, il tesoro del Galles settentrionale trova il suo senso storico. Potrebbe provenire dai soldati di un forte secondario, forse legato alla difesa della zona di Segontium o ai piccoli presidi che punteggiavano la linea verso l’Irlanda. Le monete – quando saranno datate e identificate – potranno rivelare la cronologia esatta e forse il momento di crisi che portò al loro occultamento: il caos del III secolo, le incursioni delle tribù locali, o i primi segni del ritiro romano nel IV secolo. Importante sarà la verifica degli archeologi, alla ricerca di resti di strutture edilizie, che potrebbero essere non distanti dal punto di rinvenimento. Recentemente, in Lussemburgo, un tesoro composto da monete romane è stato trovato nei pressi dei resti di una torre fortificata da un recinto.

Il Museo Nazionale di Cardiff ha confermato che le monete verranno pulite e studiate, e che sarà il British Museum a valutare la loro acquisizione ufficiale. L’esito economico è già scritto: metà del valore andrà al ritrovatore e metà al proprietario del terreno. Ma il vero guadagno è collettivo: un frammento di Galles si illumina di nuovo, collegandosi alla lunga catena di scoperte che, dal forte di Caerleon alle miniere di Dolaucothi, compongono la mappa della romanità britannica.

Roma, che nel Galles aveva lasciato fortificazioni, altari e strade, ora riaffiora sotto forma di una pioggia di denaro antico, testimone di un’economia pulsante ai margini dell’Impero. E mentre gli archeologi si preparano a leggere la storia incisa su ogni piccolo disco di bronzo o d’argento, il paesaggio gallese — brumoso, verde, silenzioso — riconsegna una voce dal sottosuolo, come se le legioni tornassero a marciare, invisibili, sotto la brughiera.

