Uno specchio romano di bronzo del I secolo all’asta on line. Offerte ferme a 1 euro. Come funzionava

Uno specchio bronzeo, splendido corredo femminile dell’Roma antica, eccezionalmente conservato, metallo solido e bella patina naturale verdastra e brunastra, va all’asta in queste ore sul sito internazionale d’aste on line Catawiki . Il diametro è di 21,5 cm. L’oggetto viene ceduto da un venditore austriaco ed è corredato da certificati di proprietà e di autenticità. Proviene da una vecchia collezione privata austriaca. La datazione fa riferimento a un periodo compreso tra il I secolo a. C. e il I d. C. Originariamente gli specchi di bronzo funzionavano grazie a una finissima lucidatura della superficie, che consentiva di ottenere immagini riflesse di altissima definizione e qualità, seppur virate in un colore dorato. Le offerte, nel momento in cui scriviamo, sono ferme a 1 euro. Per vedere le altre immagini, leggere la scheda dell’opera e la valutazione potete CLICCARE QUI.

