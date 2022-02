Uno studio indaga sul mistero delle vertebre umane del 1450-1650 infilate in canne di bambù

Un team internazionale di archeologi ha scoperto che gli antichi indigeni in Perù hanno avuto una risposta unica al saccheggio e alla distruzione delle tombe dei loro antenati durante il periodo coloniale europeo. Il comunicato degli studiosi è stato pubblicato da Eurekalert.

Uno studio condotto dall’Università dell’East Anglia (UEA) ha esaminato quasi 200 esempi di vertebre umane infilate su pali di canneto nella Chincha Valley, risalenti al 1450-1650 d.C. Il periodo ha attraversato il dominio Inca e l’inizio della colonizzazione europea – un’epoca turbolenta, caratterizzata, anche, daestese carestie ed epidemie – che ha coinciso con la diffusa profanazione delle tombe degli indigeni da parte degli europei.

Questo trattamento distintivo del defunto non è mai stato documentato prima nella regione, sebbene non sia diverso dai rituali osservati in altre parti del mondo, come l’antico Egitto.

Il dottor Jacob L Bongers, archeologo della Sainsbury Research Unit dell’UEA, è l’autore principale del documento “Assembling the dead: human vertebrae-on-posts in the Chincha Valley, Perù”. Lo studio è stato pubblicato oggi sulla rivista Antiquity.

Si sapeva che i popoli andini apprezzavano l’integrità fisica, ha detto il dottor Bongers, e la ricostruzione dei morti potrebbe essere stata un modo per i gruppi indigeni di ripristinare la potenza dei resti danneggiati dei loro antenati.

Il dottor Bongers ha affermato: “I nostri risultati suggeriscono che le vertebre sui pali rappresentano una risposta indigena diretta e ritualizzata al colonialismo europeo”.

I ricercatori hanno scoperto la maggior parte di questi resti di canneti in grandi ed elaborate tombe indigene conosciute come chullpas, centinaia delle quali sono sparse in tutta la regione.

La datazione al radiocarbonio suggerisce che l’infilatura delle vertebre sulle canne sia stata eseguita dopo la sepoltura iniziale. Le persone stavano tornando a chullpas per ricostruire i resti dei propri morti, probabilmente dopo che erano stati danneggiati dai saccheggiatori.

Alla fine, il team ha scoperto 192 esempi di vertebre su pali nella valle. In quasi tutti i casi, ognuno sembra essere stato realizzato con i resti di un singolo individuo. Adulti e giovani sono stati selezionati per questa pratica.

Le analisi del DNA isotopico e antico dei resti fornirebbero informazioni su chi è stato selezionato per la pratica. La Chincha Valley ospitò il complesso Chincha Kingdom dal 1000 al 1400 d.C. Hanno stabilito un’alleanza con l’Impero Inca e alla fine sono stati consolidati in esso.

L’arrivo degli europei ha accelerato un periodo di profondo cambiamento socio-politico. La popolazione indigena declinò in modo catastrofico da più di 30.000 capifamiglia nel 1533 a 979 nel 1583. Il dottor Bongers, la cui ricerca precedente ha documentato centinaia di tombe saccheggiate nella regione, ha affermato: “Il saccheggio delle tombe indigene era diffuso in tutta la Chincha Valley nel periodo coloniale”.

“Il saccheggio aveva principalmente lo scopo di rimuovere corredi funerari fatti di oro e argento e sarebbe andato di pari passo con gli sforzi europei per sradicare le pratiche religiose indigene e le usanze funerarie”.

L’integrità fisica dopo la morte era importante per molti gruppi indigeni della regione. Ad esempio, nelle cerimonie Inca capacocha, i bambini venivano talvolta uccisi con tecniche che non implicassero la perdita di sangue. Venivano strangolati, annegati o sepolti vivi. Quindi nulla di “incompleto” veniva offerto al sole.

Il vicino popolo Chinchorro sviluppò le prime tecniche conosciute per la mummificazione artificiale, millenni prima degli antichi egizi. Quando le mummie nelle Ande furono distrutte dagli europei, gli indigeni recuperarono ciò che potevano per creare nuovi oggetti rituali.

Il dottor Bongers ha affermato: “Il rituale svolge un ruolo importante nella vita sociale e religiosa, ma può essere contestato, specialmente durante i periodi di conquista in cui si stabiliscono nuove relazioni di potere.Questi ritrovamenti rafforzano il modo in cui le tombe sono un’area in cui si svolge questo conflitto”.

Mentre ci sono forti indicazioni che la ricostruzione corporea sia stata in risposta alla profanazione da parte degli invasori coloniali – supportata dal fatto che le vertebre filettate si trovavano principalmente in tombe che erano state saccheggiate – ci sono molte altre spiegazioni plausibili che non possono essere escluse.

Le vertebre filettate potrebbero essere state utilizzate per trasportare i resti dei morti nelle tombe, o come trofei o rappresentazioni di status e potere. Potrebbero anche essere stati usati come “sonagli” cerimoniali, ha detto il dottor Bongers. “Nel complesso, la nostra ricerca dimostra che parti del corpo hanno continuato a vivere vite sociali oltre la morte biologica. Stiamo pianificando di effettuare ulteriori analisi per saperne di più sulle identità degli individui le cui vertebre erano infilate su pali di canneto nella Chincha Valley”.

Lo studio approfondito intitolato “Assembling the dead: human vertebrae-on-posts in the Chincha Valley, Perù”, è stato pubblicato il 2 febbraio 2022 sulla rivista Antiquity.