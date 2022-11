Va in un campo con metal detector e trova due monete medievali ora dichiarate tesoro

ha lanciato in questi giorni il. E noi abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano. Insommaper alcuni consigli per un regalo d'arte e di cultura, comodamente da casa Particolarmente convenienti risultano essere le offerte lampo Qui invece potrete monitorare le offerte in continuo aggiornamento Quando sarà il vero black friday nel 2022?. Coincide, come da tradizione, con il primo giorno dopo il Thanksgiving, la festività americana che dà il via, di fatto, ai giorni di avvicinamento al Santo Natale. OFFERTE LAMPO LIBRI Amazon propone in queste ore. Un'occhiata per i regali di Natale va buttata a nostro parere pure qui:

Non una grandissima cifra, ma una testimonianza considerata preziosa dai musei inglesi. Lo Shropshire Museums afferma che mirerà a raccogliere la quantità di denaro – non ancora rivelata – necessaria per acquistarli e tenerli in mostra a Shrewsbury. Sono due semole d’argento di 700 anni, battute nel corso del regno di Edoardo III – 1356-61 -. Le ricerche svolte sul terreno avrebbero permesso di escludere che i due pezzi facessero parte di un deposito più consistente, ma La curatrice Emma-Kate Lanyon, per Shropshire Musuems, ha dichiarato: “Queste due semole andarono probabilmente perse, scivolarono fuori da una borsa quasi 700 anni fa. “È difficile quantificare, per chi le perse, a cosa ammontasse questa perdita ma, a metà del XIV secolo, due semole avrebbero consentito di comprare un’oca e un paio di candele di sego”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis