Va in un campo e trova un ciondolo d’oro, forse romano. L’oggetto è stato dichiarato tesoro

E’ stato dichiarato tesoro un amuleto d’oro, forse romano, trovato da un inglese, appassionato di metal detector, in un campo dello Shropshire, in Gran Bretagna. L’uomo ha ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo agricolo e ha esplorato una zona arata, utilizzando l’apparecchiatura per il rilevamento dei metalli. La ricerca gli ha permesso di recuperare un ciondolo. Il ritrovatore ha quindi seguito la prassi della legge Treasur act. Ha avvisato l’autorità preposta e si è messo a disposizione per eventuali sopralluoghi. L’ufficio del medico legale della zona ha avviato la pratica per stabilire se l’oggetto potesse essere dichiarato tesoro, cioè, di fatto, un oggetto d’interesse pubblico. Ciò, in Gran Bretagna, consente ad enti pubblici o di rilevanza pubblica di acquistare il bene a prezzo di mercato. I proventi di queste vendite vengono divisi tra che ha trovato l’oggetto di valore e il proprietario del campo. E così avverrà per questo reperto.

