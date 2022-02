Van Gogh, 16 autoritratti. Cambiano stile e volto, seguendo i disturbi psichici del pittore

Due autoritratti furono dipinti solo a una settimana di distanza al manicomio, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 1889, ma mostrano Van Gogh sotto luci molto diverse: il primo è stato dipinto mentre era ancora nel mezzo della grave crisi di salute mentale (a sinistra, nella foto) che aveva lo ha colpito a metà luglio, mentre il secondo (a destra, nella foto) è stato dipinto mentre si stava lentamente riprendendo. In effetti, Van Gogh ha chiarito che l’essere in grado di dipingere forniva testimonianza del suo processo di guarigione. Mostrati insieme per la prima volta in oltre un secolo alla The Courtauld Gallery, gli autoritratti forniscono una visione unica delle mutevoli condizioni psicologiche di Van Gogh e del modo in cui si vedeva.

La prima grave crisi di salute mentale di Van Gogh si verificò il 23 dicembre 1888, quando si tagliò gran parte dell’orecchio sinistro, a seguito di una disputa con il suo amico e collega artista Paul Gauguin. Dopo una serie di ricadute, l’8 maggio 1889 Van Gogh entra volontariamente al manicomio di Saint-Paul-de-Mausole, situato in un ex monastero vicino a Saint-Rémy, in Francia. Rimase lì per un anno, durante il quale la sua salute mentale ha fluttuato in modo significativo. Temendo che i medici non gli permettessero di dipingere, Van Gogh chiese a suo fratello Theo di scrivere al manicomio per suo conto, affermando: “lavorare sui miei dipinti è assolutamente necessario per la mia guarigione”.

Confinato al chiuso senza altri modelli oltre a lui, ma volendo ancora esercitarsi nella pittura di figure, Van Gogh si rivolse all’autoritratto.



Dipinto alla fine di agosto 1889, Self-Portrait, in prestito dal National Museum of Art di Oslo, rivela il modo in cui Van Gogh non ha esitato ad affrontare il suo stato mentale. In una lettera al fratello, Van Gogh ha descritto il ritratto come “un tentativo di quando ero malato”. Sebbene la composizione e lo sguardo laterale siano familiari, questa rappresentazione ha un aspetto decisamente cupo, con colori opachi e fangosi e pennellate screziate che rendono i lineamenti di Van Gogh meno riconoscibili. I suoi capelli sono corti, la sua barba a chiazze e i suoi occhi verdi sono spenti.

In stretta successione nella prima settimana di settembre 1889, sentendosi guarito, Van Gogh dipinse un altro autoritratto, la cui esecuzione mostra un pittore in pieno controllo dei suoi poteri. La rappresentazione di Van Gogh si confronta con se stesso, così come con lo spettatore, in contrasto con lo sguardo ombroso e obliquo dell’autoritratto di Oslo dipinto solo una settimana prima. Una pennellata varia e dinamica, un contrasto preciso tra i capelli rossi e la carne bianca e un’accurata selezione dei pigmenti blu ne attestano l’attenta progettazione. Significativamente, si ritrae come un pittore al lavoro, un evento raro nella sua opera, con indosso un grembiule da pittore che tiene pennelli e una tavolozza. In prestito dalla National Gallery of Art di Washington DC, questo autoritratto mostra la determinazione di Van Gogh a tornare alla pittura dopo settimane di tormenti,



La dott.ssa Karen Serres, curatrice della mostra, afferma: “Vedere queste opere insieme è un’esperienza incredibilmente commovente, l’incarnazione della resilienza e del coraggio di Van Gogh di fronte alle avversità personali. Mostra ciò che la pittura ha significato per lui e per la sua guarigione, e come è stato in grado di creare, nelle circostanze più difficili, opere che rimangono incredibilmente

potenti oltre un secolo dopo”.

Van Gogh regalò l’autoritratto di Oslo agli amici durante una visita ad Arles nel gennaio 1890, mentre l’autoritratto di Washington DC fu inviato a suo fratello a Parigi. I due dipinti non sono stati insieme da quando sono stati realizzati per la prima volta nel suo laboratorio al manicomio di Saint-Rémy e sono presentati insieme per la prima volta in oltre 130 anni al The Courtauld.

Questa mostra storica – la prima della serie Morgan Stanley di grandi mostre allestite nelle gallerie espositive Denise Coates di The Courtauld, recentemente rinnovate – riunisce per la prima volta un eccezionale gruppo di 16 autoritratti di Van Gogh per esplorare l’intera gamma di opere dell’artista materia più duratura e personale.

La mostra Morgan Stanley: Van Gogh. Self-Ritratti è aperta al pubblico dal 3 febbraio all’8 maggio 2022.

Il Courtauld Institute of Art, conosciuto anche come The Courtauld, è un centro per lo studio della storia dell’arte, sito nel Regno Unito. Dal punto di vista amministrativo, l’Istituto è un college indipendente della University of London. Indirizzo: Strand, London WC2R 0RN, Regno Unito