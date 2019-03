Van Gogh, son et lumière. Guarda il video: l’incredibile mostra immersiva e sensoriale a Parigi

La mostra digitale ed immersiva dell’di Parigi “Van Gogh – La nuit étoilée”-– offre la panoramica di un viaggio unico nei dipinti di(1853-1890). Questa nuova creazione visiva e sonora ripercorre l’intensa vita dell’artista tormentato che ha dipinto durante gli ultimi 10 anni della sua vita più di 2000 dipinti, oggi sparsi per il mondo .

La mostra esplora le numerose opere di van Gogh, da I mangiatori di patate (1885), Girasoli (1888) e Notte Stellata (1889) a Camera da letto ad Arles (1889). L’Atelier des Lumières evidenzia le pennellate espressive e potenti del pittore olandese ed è illuminato dai colori audaci dei suoi dipinti unici. Le tonalità calde lasciano il posto a colori scuri. La mostra immersiva rievoca il mondo interiore altamente emotivo, caotico e poetico di van Gogh e mette in risalto l’interazione costante tra luce e ombra.

L’itinerario tematico ripercorre le tappe della vita dell’artista e dei suoi soggiorni a Neunen, Arles, Parigi, Saint-Rémy-de-Provence e Auvers-sur-Oise. I visitatori sono trasportati nel cuore delle sue opere, dai suoi primi anni ai suoi anni, e dai suoi paesaggi assolati e paesaggi notturni ai suoi ritratti e nature morte.

A questo si aggiunge un nuovo dispositivo educativo all’interno del serbatoio situato nel centro dell’Atelier: una selezione dei famosi dipinti di van Gogh è rappresentata nella sua interezza e accompagnata da commenti sulla sua opera e sul museo in cui è esposta.

L’opera visiva e musicale prodotta da Culturespaces e diretta da Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi, mette in evidenza la ricchezza cromatica della sua tavolozza, così come la potenza dei suoi disegni e il suo uso di impasto.

Questo viaggio nei più grandi capolavori di van Gogh, trasformati in immagini in movimento tramite il sistema AMIEX® (Art & Music Immersive Experience), conferisce ai colori un rinnovato impatto.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,