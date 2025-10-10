Vedono strani rettangoli da Google maps. Sopralluogo. Scoprono cani e guerrieri longobardi sepolti con armi

L’immagine aerea di questo prato presemta una parte più chiara al centro, con segni rettangolari più scuri: quelle sono tombe.

Nel cuore del bacino dei Carpazi, a Nagylózs, piccolo centro ungherese oggi legato al Museo Sopron e al progetto educativo del Museo Nazionale Ungherese, la storia ha compiuto un salto spettacolare: il passato è emerso direttamente dallo spazio. Sì, perché a rivelare l’esistenza di un cimitero finora sconosciuto sono state immagini satellitari, elaborate con metodologie di archeologia avanzata, che hanno permesso di scrutare il suolo e individuare strutture funerarie senza ricorrere subito a scavi invasivi. L’annuncio, giunto in queste settimane dal Magyar Nemzeti Múzeum, segna una svolta metodologica oltre che scientifica: le tombe di Nagylózs non sono solo sepolture, ma una finestra aperta su un’epoca e su un popolo che ha lasciato tracce fondamentali della storia europea: i Longobardi.

Si scende e si scava, appaiono i primi rettengoli delle tombe, già visibili dall’alto @ Magyar Nemzeti Múzeum e Nemzeti Régészeti Intézet



I due cani, da un lato e dall’altro della tormba. E, sotto, il corredo @ Magyar Nemzeti Múzeum e Nemzeti Régészeti Intézet



Longobardi: dalla Pannonia all’Italia

Una migrazione epocale tra Europa centrale e Pianura Padana

I Longobardi, popolo germanico di probabile origine nordica, iniziano a farsi notare nei documenti storici tra il I e il II secolo d.C., nelle regioni lungo l’Elba e la Moravia. Tuttavia, è tra il V e il VI secolo che la loro storia si lega in maniera decisiva all’area dell’attuale Ungheria occidentale. In questo periodo, la Pannonia, territorio di confine tra l’Impero Romano d’Occidente e le popolazioni barbariche, diventa un luogo di transito e di insediamento per varie tribù germaniche, inclusi i Longobardi. Le fonti parlano di un insediamento stabile nella Pannonia Settentrionale, dove la loro presenza si caratterizza per strutture funerarie specifiche, tombe a tumulo e corredi militari distintivi, come lame di ferro, lance, scudi e, in alcuni casi, sepolture di animali, che riflettono i loro rituali germanici tradizionali.

Il grande esodo verso l’Italia, culminato nel 568, è spiegabile con una combinazione di fattori politici e militari: pressioni delle popolazioni vicine, come gli Avari, instabilità interna e la ricerca di terre fertili, che offrivano maggiori opportunità economiche rispetto alla Pannonia, già densamente popolata. La migrazione fu guidata dal re Alboino, che condusse i Longobardi attraverso il Danubio, superando l’attuale Austria e la Slovenia, fino a raggiungere la Pianura Padana. Questo percorso non fu una semplice fuga, ma un vero e proprio movimento strategico: i Longobardi cercavano territori facilmente difendibili, con insediamenti già strutturati dai Romani e con città che potevano servire da basi amministrative e militari.

Una volta penetrati in Italia, i Longobardi si stabilirono prevalentemente nel nord e centro-nord, creando il Regno longobardo che comprendeva regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia, e parte della Toscana e dell’Umbria. Le città di Pavia, Verona, Milano e Cividale del Friuli divennero centri politici e militari cruciali.

L’integrazione con le popolazioni romane non fu immediata, ma graduale. I Longobardi adottarono molti elementi della cultura romana: infrastrutture urbane, tecniche agricole, amministrazione locale e persino elementi religiosi, come la conversione progressiva al cristianesimo cattolico, pur mantenendo alcune tradizioni pagane, soprattutto nei riti funerari. Questa convivenza forzata e successivamente collaborativa diede vita a un tessuto culturale misto, in cui elementi germanici e romani si amalgamarono creando una nuova identità politica e sociale, che influenzò l’Italia medievale per secoli.

Il cimitero di Nagylózs: animali, armi e riti funerari

Il sito scoperto a Nagylózs si distingue per la straordinaria conservazione delle sepolture e per la varietà degli oggetti rinvenuti. Gli archeologi hanno identificato tombe di uomini armati, con punte di frecce di ferro, coltelli, lance e l’umbone, la parte centrale sporgente dello scudo, che nei Longobardi aveva funzione sia difensiva che simbolica.

Una delle scoperte più suggestive riguarda due cani sepolti accanto ai loro padroni: Kastór e Pollux, come li hanno battezzati gli archeologi, testimoniano la relazione speciale tra uomo e animale e il ruolo dei compagni a quattro zampe nei rituali funerari. La presenza dei cani suggerisce che alcuni individui fossero accompagnati nell’aldilà dai loro animali, un tratto che richiama pratiche funebri germaniche note anche in altre regioni d’Europa.

La disposizione delle tombe e degli oggetti, secondo gli archeologi ungheresi, permette di identificare chiaramente la comunità come longobarda: una popolazione che, pur distante dalle future sedi italiane, conservava già strutture sociali complesse e simboli identitari, visibili nella scelta degli allegati funerari e nella cura con cui sono stati sepolti i defunti.

Dallo spazio alla terra: un progetto multidimensionale

Il progetto del Museo Nazionale Ungherese, guidato dal dottor Attila Mrenka del Museo Sopron, rappresenta un esempio di archeologia satellitare applicata. Le immagini hanno permesso di localizzare con precisione il cimitero e di sviluppare dati comparativi che, in futuro, potrebbero consentire di datare e comprendere strutture simili senza scavi invasivi.

Gli studenti dell’Università delle Scienze di Pécs, insieme a volontari locali e a professionisti come Krisztinán Balassa, Orsolya Mateovics-László e Bálint Varga, hanno trasformato la scoperta in un esercizio educativo e di comunità: il passato emerge così non solo come oggetto di studio accademico, ma come patrimonio condiviso, capace di connettere scienza, storia e società.

Il cimitero di Nagylózs, osservato per la prima volta dallo spazio, non è dunque solo un sito archeologico: è un racconto sospeso tra terra e cielo, tra uomini e animali, tra memoria storica e innovazione scientifica. In esso i Longobardi ritrovano la loro voce, e con loro anche il nostro sguardo sul mondo antico si amplia, più consapevole del legame tra identità, migrazione e rituali che attraversano i secoli.