Venezia, 2,8 milioni di euro per il restauro delle facciate del Palazzo Ducale. Intervento al via

Palazzo Ducale rispenderà di una luce ancor più intensa. “E’ uno dei simboli della Serenissima e dei suoi 1600 anni di storia, un tesoro da salvaguardare per le future generazioni. – ha detto il sindaco Brugnaro – Abbiamo stanziato 2,8 milioni di euro per ripristinare le facciate interne ed esterne, le merlature, le guglie e il rivestimento lapideo. L’intervento è stato preceduto da un attento lavoro di ricognizione per evidenziare tutte le opere da eseguire.

Dopo i lavori sarà ancora più bello!”.

Antica sede del doge e delle magistrature veneziane, fondato dopo l’812, più volte colpito da incendi e di conseguenza ricostruito, il Palazzo Ducale è un capolavoro del gotico veneziano che trae spunto dall’architettura bizantina e da quella orientale. La prima grande ristrutturazione in stile bizantino risale al dogado di Sebastiano Ziani, accompagnata da una più generale riorganizzazione dell’area monumentale di piazza San Marco, avvenuta tra il 1173 e il 1177.Nel 2018 ha ospitato 1.405.439 visitatori.

