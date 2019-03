Victoria Cojocaru. Pelle. Il corpo rivela il profondo con uno splendido involucro

+1 0 Condivisioni

Victoria Cojocaru, insignita del Premio finalisti 2019, illustra brevemente la propria opera.

www.premionocivelli.it/opera/pelle

“L’opera finalista al Premio Nocivelli si intitola ‘Pelle’ ed è stata realizzata nel 2018. Essa rappresenta la testimonianza tangibile di un pensiero astratto. Nello Spazio, pre-condizione di esistenza di tutto ciò che riusciamo a pensare, coesistono i Corpi. Nello Spazio e nel dipanarsi del Tempo i Corpi, fortemente interconnessi alla realtà circostante, convivono con la presenza di altri corpi e ne creano di nuovi, costruiscono loro stessi e la propria storia personale. Il corpo si rapporta ed in questo incessabile rapportarsi alle cose crea relazioni. L’artista è anche lui corpo pensante che si espande nello Spazio e dalla sua mente attraverso la sua mano nascono altri corpi. Ci si proietta dentro sé stessi per poi offrirsi fuori all’occhio del mondo, contenuto presentato dentro il contenitore è l’opera d’arte. Va immaginata proprio come una massa che nasce dentro e dal corpo dell’artista, modellandosi sulle sue forme, sulle forme della sua mente. Sulle superfici delle opere(simili a delle pelli ) troviamo esattamente questo, troviamo pensieri cresciuti a dismisura dentro il corpo dell’artista che necessita di esternazione. ‘Pelle’ è un mio contenuto interiore tradotto in elemento visivo, fissato su un corpo esterno al mio ma che è una sua estensione. Ago,filo, forbici sono elementi connessi al mio vissuto personale e mediante e la loro raffigurazione costruisco il mio corpo altro, il corpo artistico che porto all’occhio del mondo (in questo caso il Premio Nocivelli) “.

Sent by Barbara Bongetta

Cenni biografici

Victoria Cojocaru nasce a Cimislia (Moldavia) nel 1990.

Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico “M. Preti”, si iscrive all’Accademia di

Belle Arti di Reggio Calabria, dove tutt’ora è iscritta al Biennio di Pittura.

Partecipazioni a mostre, progetti collettivi

2018

• Selezionata per il Premio Nazionale delle Arti 2017-2018 XIII edizione, Palermo 15 ottobre – 15 novembre

• Progetto Imago Mundi, Luciano Benetton collection- Mostra Herstory is Ourstory, Treviso

• Mostra ContemporaneaMenti presso Fondazione L’Arsenale (Iseo, Lombardia)

• Mostra Finalisti X Edizione Premio Nocivelli – Verolanuova (Brescia)

• Mostra collettiva al FACE Festival Arte Creatività Ecocultura, Parco Ecolandia – Arghillà (Reggio Calabria )

• Mostra collettiva “Sotto quel cielo- il corpo e l’idea parlante’’ presso l’Associazione Lucana Carlo Levi e

Fondazione Giorgio Amendola, Torino.

2017

• Mostra collettiva “Al coperto e senza un tetto” presso Fedele Studio a Nocera Inferiore(Sa).

2015

• Residenza d’artista/ Premio Pandosia, presso il Centro Sociale “Cesare Baccelli”, Marano Principato,

Cosenza.

• Mostra collettiva dedicata ai finalisti della Settima Edizione del Premio Nocivelli tenuto presso la Sala

Santi Filippo e Giacomo, a Brescia.

2013

• Segnalazione speciale da parte della giuria al Premio Internazionale Lìmen Arte al Palazzo Comunale

Enrico Gagliardi a Vibo Valentia con l’opera ‘Momento’.

• Premio “ Dalla monnezza alla bellezza” con la partecipazione delle Accademie di Belle Arti di Bari, Brera,

Bologna, Napoli, Roma, Reggio Calabria, borsa di studio in ex aequo, Camigliano (Napoli).

Email: cojocaruvictoria90@yahoo.com