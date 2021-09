Victoria Rose Richards, ago e filo. L’artista che ricama la campagna inglese dal punto di vista degli Angeli

Il filo e un ago. E quanta arte e quanti mondi ricamarono, le donne. Durante il periodo futurista alcune di loro importarono l’uso del ricamo nell’ampia gamma espressiva del movimento.

Ora una giovane artista inglese realizza, visti dall’alto, splendidi paesaggi che sembrano usciti da un mondo moderno e arcaico, al tempo stesso.



Si chiama Victoria Rose Richards. E’ laureata in biologia e abita nel South West Devon, nel Regno Unito. “Dopo aver affrontato molte crisi depressive – dice – ho pensato di uscire da quel clima, tirando fuori la vecchia scatola da ricamo di mia nonna. Ho scelto dei verdi e dei blu per fare il mio primo tentativo. Poi non mi sono più fermata”.



I piccoli pezzi di vedute verticali realizzati dalla Richards vanno ben al di là di ogni possibile lavoro artigianale. Hanno un senso della natura e del colore che appartiene agli artisti di temperamento. Recano pace e conforto, questi paesaggi di campagna inglese, ricamati come se fossero osservati da un punto di vista angelico.



“Vivendo in campagna, in un luogo di bellezza naturale – prosegue la Richards – sono circondata da molti motivi di ispirazione, per i miei pezzi. Infiniti campi e prati. Foreste lussureggianti, fiumi tortuosi e brughiere.

Quante persone hanno bei ricordi di una visita in campagna, da bambini? In queste scene idealizzate cerco anche di comunicare un senso di dolce nostalgia”.