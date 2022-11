Villa romana del I secolo trovata dagli archeologi sotto il prato di un campo giochi per bambini

Una villa romana di 800 metri quadrati – forse un edificio che univa i concetti di dimora e di rappresentanza – è stata portata alla luce in questi mesi nel sito archeologico di Cambodunum, a Kempten, in Germania. sotto il prato di un campo-giochi per bambini. Gli archeologi hanno scavato un edificio residenziale del I secolo, trovando pavimenti in massetto intatti, tracce del riscaldamento a pavimento, bagni termali privati ​​e resti di dipinti parietali, reperti che confermano l’importanza centrale di Cambodunum come insediamento civile romano in Baviera.

