Visitiamo il Castello di Monte Cristo, realizzato da Dumas dopo il successo del romanzo. Il video, la storia

Al culmine della sua fama nel 1844, dopo il successo di I tre moschettieri e Il conte di Montecristo, Alexandre Dumas cerca di stabilirsi lontano dal rumore incessante della città, in un luogo in cui sarà in grado di trovare abbastanza tranquillità per lavorare e fornire agli editori i suoi manoscritti. Sedotto dai paesaggi delle rive della Senna, scelse una collina situata sulle pendici del Port-Marly per costruire la sua casa. Vuole un castello rinascimentale – ma l’architetto gli progetta un edificio barocco, come possiamo ben vedere – costruito di fronte a un castelletto gotico, circondato dall’acqua. Il parco deve essere paesaggistico e decorato con grotte, rocaille e cascate. Il 25 luglio 1847, lo scrittore è appare nella sua splendida proprietà, tra una folla di amici, ammiratori e curiosi.

Il castello di Monte Cristo è un affascinante edificio con facciate interamente intagliate. La storia, la natura e l’anima dello scrittore sono onnipresenti: motivi floreali, angeli, strumenti musicali e armi affiancano vari animali strani. Sopra ogni finestra del piano terra, Alexandre Dumas ha voluto il ritratto di uno scrittore di ogni epoca. Nel posto d’onore, sopra la porta d’ingresso, una scultura che rappresenta lo stesso Alexandre Dumas sembra accogliere i suoi ospiti. Sul frontone sono sparse le armi dei suoi antenati oltre al suo motto personale “I love who loves me”, “Amo chi mi ama”-Infine, i pinnacoli in cima alle due torrette del castello sono adornati con le iniziali intrecciate dello scrittore.

Il soggiorno moresco

Al primo piano del castello, una stanza ha un carattere speciale: un autentico salotto moresco.

Le pareti sono decorate con sculture e arabeschi finemente intagliati in stucco. Questo lavoro è stato eseguito da artigiani tunisini che lavoravano per il Bey di Tunisi e che lo scrittore ha portato con sé, In Francia

Il castello di If

Il castello neogotico, chiamato da Dumas Castle d’If, è il suo studio. Dumas si chiuse a chiave lì per lunghe ore per scrivere in pace. Questo affascinante castello circondato dall’acqua ha caratteristiche architettoniche insolite. I titoli dei suoi romanzi appaiono infatti sulle facciate del castelletto, accanto a rappresentazioni, scolpite nella pietra, di qualche eroe romanzesco quale Edmond Dantes o Monk Gorenflot .

Il parco

Dumas vuole un parco in stile inglese con alcune delle più belle specie di alberi: larice, abete, quercia, betulla, carpino, tiglio. La topografia del luogo e la presenza di molte fonti consentono una splendida messa in scena del parco. La creazione di stagni, giardini rocciosi e cascate creano l’atmosfera romantica ideale desiderata dallo scrittore.

La vita a Monte Cristo ai tempi di Dumas

Dumas riceve molti ospiti a Monte Cristo. Guida gruppi di amici, di editori, ospita regolarmente le sue conquiste femminili e organizza feste sontuose, pasti gourmet che si è inventato. Lascia la sua porta aperta a chiunque voglia. Molti vivono a spese dello scrittore, approfittando della generosità, della sua ospitalità e della leggendaria generosità.

Anche gli animali vivono in gran numero nella proprietà di Dumas. Cani, gatti ma anche pappagalli, un avvoltoio e scimmie partecipano all’animazione della tenuta.

Quando la realtà raggiunge il sogno

Ma i sogni non durano molto se non vengono ormeggiati a una roccia. Nel 1848, perseguitato dai suoi molti creditori, Dumas deve vendere la sua proprietà, così come tutti i mobili e molti oggetti che aveva installato nella sua casa. Il 22 marzo 1849 Alexandre Dumas cede la proprietà per la modica cifra di 31.000 franchi (oro), mentre gli era costato diverse centinaia di migliaia di franchi. Alexandre Dumas rimane un po ‘di tempo a Monte Cristo, ma nel 1851, Dumas lascia definitivamente il suo paradiso terrestre per esiliarsi in Belgio.