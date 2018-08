Voglio una casa sugli alberi! Eccovi accontentati dallo studio di architettura Olson. il video

+1 WhatsApp 11 Condivisioni

Tra i capolavori dello studio statunitense Olson Kundig, la casa degli alberi di 14 piedi per 14 piedi a Longbranch, nello stato di Washington, in questo episodio di In Residence.

Olson Kundig è uno studio di architettura americano con sede a Seattle, è stato fondato dall’architetto Jim Olson nel 1967 e oggi opera soprattutto nei musei, nel design commerciale e multiuso, nel design di mostre, nell’interior design, nei luoghi di culto e residenze, spesso per collezionisti d’arte. L’azienda è stata insignita dell’AIA Architecture Firm Award 2009 (come Olson Sundberg Kundig Allen Architects) dall’American Institute of Architects .

Olson Kundig ha progettato, tra l’altro, uno spazio per la chiesa luterana di Gethsemane nel centro di Seattle. Il progetto ha previsto la ristrutturazione di un edificio esistente degli anni ’50 per integrarlo in un contesto urbano in evoluzione e la costruzione di 50 nuovi appartamenti residenziali.

Nel 2016, Olson Kundig ha vinto il concorso per il museo per bambini, accanto al Museo ebraico di Berlino.