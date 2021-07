Vola a 189mila dollari la giacca di jeans decorata dall’artista Kusama

Patita con una quotazione compresa tra i 10mila e i 15mila dollari una giacca di jeans di Levi’s decorata, nel 1971, dall’artista Kusama (1929) è volata fino a 189mila dollari, all’asta on line di Christie’s. Il capo d’abbigliamento – che fu dipinto con motivi floreali dall’artista giapponese – ha smesso d’essere tale per divenire una contesa opera da collezionismo. Al di là dei capi decorati con pietre preziose, la giacca di tela ruvida dipinta dalla giapponese segna uno dei record di costo, nell’ambito dell’iconica categoria dei jeans.

Nel breve video, la storia dell’artista, in sintesi

