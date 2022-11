Volto di bambina degli anni Dieci del Novecento all’asta on line. Olio su tela. Offerte ferme a 3 euro

Un volto di bambina, olio su tela, realizzato negli anni Dieci del Novecento, è all’asta on line, in queste ore, sul sito Catawiki . Il soggetto è grazioso e leggiadro. La tela è integra. La cornice presenta piccoli distacchi. Nel momento in cui scriviamo, il quadro ha ricevuto offerte per 3 euro. L’opera è presentata senza prezzo di riserva. Il venditore non ha fissato pertanto un minimo per la vendita e l’opera sarà così comunque assegnata al miglior offerente anche se le offerte dovessero restare molto contenute. Troverete altre foto e ogni indicazione sul quadro CLICCANDO QUI

