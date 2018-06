Waldeck, il pornografo filo-Romano che visse fino a 109 anni. Le opere, il video

+1 WhatsApp 90 Condivisioni

Jean-Frédéric Maximilien Waldeck (Praga, 1766 – Parigi, 1875) fu un cartografo, artista ed esploratore francese noto per la qualità dell’opera e per la straordinaria longevità. Visse infatti per 109 anni. E ‘il primo artista europeo ad aver disegnato i monumenti della cultura Maya ed è stato anche un disegnatore di tavole lussuriose, improntate all’archeologia e al recupero di Giulio Romano e di Marcantonio Raimondi.Disse di sè che era un duca, un conte o un barone.Waldeck ha studiato arte a Parigi, ha affermato di aver partecipato alla campagna d’Egitto di Napoleone, e si è impegnato nei viaggi di ricerca in Sud Africa, Cile, Guatemala e Messico. Dipinse acquarelli di monumenti locali. Nel 1825 fu assunto da una società mineraria, di capitale inglese, in Messico, come ingegnere. Dopo aver lasciato l’occupazione, si diede allo studio delle rovine precolombiane del Paese, molto a Palenque, dove rimase due anni, e a Uxmal.

> Per approfondire: le opere e gli studi di Waldeck. Qui

Il suo libro, pubblicato nel 1838, riguarda il viaggio nello Yucatan, durante gli anni 1834 e 1836, ma le immagini romantiche non sono molto precise.

Il video delle tavole erotiche dell’autore riprese dalla linea- Giulio Romano-Marcantonio Raimondi, termina con un imprevisto omaggio ai disegni erotici di Boldini.

Qui il raro libro “Jean-Frederic Waldeck: Artist of Exotic Mexico by Esther Pasztory“. Per collezionisti e inteditori

> Per approfondire: le opere e gli studi di Waldeck. Su Amazon