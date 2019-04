Warhol come non lo hai mai visto. Come viveva da bambino

Condividi 87 Condivisioni





“Se vuoi conoscere a fondo Andy Warhol, tutto quello che devi fare è semplicemente osservare la superficie di tutto quello che mi riguarda e mi circonda, le mie opere, i miei film e me stesso. Eccomi qua, non c’è nulla di più di quel che si vede.” Andy Warhol. Si legge e si osserva la storia dell’artista, per cui scorrendo il testo del libro “Warhol come non lo hai mai visto si scopre ad esempio che a otto anni Andy si ammalò gravemente. Viveva nella sua camera in una sorta di mondo fantastico, popolato dagli eroi dei fumetti e dalle immagini delle star di Hollywood appese attorno al letto mentre la madre gli leggeva i suoi fumetti preferiti.

Guardando le tavole ci si ritrova in camera con un Warhol bambino, si vedono i poster appesi e si comprende da dove nasce la sua ispirazione. Oppure si legge che nel 1960 Warhol comprò una casa su Lexington avenue. Era “grande e buia ¿ [e] curiosamente priva di mobili” come un grande gabinetto delle curiosità, ospitava tutti i più eccentrici memorabilia del proprietario, dai distributori di gomme da masticare ai disegni d’artista. Un disegno dell’abitazione di Warhol a dir poco sorprendente trasporta il lettore in questo luogo. Oltre alle illustrazioni, ci sono anche le riproduzioni più significative, presentate cronologicamente.

Un approccio unico che fornisce una panoramica essenziale, accurata e decisamente inusuale sulla vita e sul lavoro dei più grandi artisti del mondo. Warhol è il primo di una serie che ha l’intento di far conoscere in maniera nuova la storia di artisti famosi attraverso testi scorrevoli e disegni originali basati su un accurato lavoro di ricerca storica: un tocco di immaginazione alle vicende personali degli artisti.

> Warhol come non lo hai mai visto. Acquista il libro su Amazon. Clicca qui.

ANNO PUBBLICAZIONE /

2014

AUTORE /

Catherine Ingram , Andrew Rae

STATO /

In catalogo

PAGINE TOTALI /

160

ISBN /

978883709272

LEGATURA /

cartonato stampato

FORMATO /

17.1 x 22.8

> Warhol come non lo hai mai visto. Acquista il libro su Amazon. Clicca qui.