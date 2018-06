William Henry Fox Talbot, le fotografie reliquia con carta salata. Le prime immagini. Il video

William Henry Fox Talbot (1800 – 1877) fu uno scienziato britannico, inventore e pioniere della fotografia che inventò i processi di carta e calotipia con sali – iniziò con sale da cucina – i precursori dei processi fotografici del tardo XIX e XX secolo. Il suo lavoro negli anni ’40 sulla riproduzione fotomeccanica portò alla creazione del processo di incisione fotoglyphic, il precursore della fotografia. Era il detentore di un brevetto controverso che influenzò il primo sviluppo della fotografia commerciale in Gran Bretagna. Era anche un noto fotografo che ha contribuito allo sviluppo della fotografia come mezzo artistico. Ha pubblicato The Pencil of Nature (1844-46), che è stato illustrato con stampe originali di “carta salata” dai suoi negativi calotype, e fatto alcune importanti prime fotografie di Oxford, Parigi, Reading e York. La calotipia o talbotipia è un procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini riproducibili con la tecnica del negativo / positivo. Messo a punto da William Henry Fox Talbot, venne comunicato alla Royal Society successivamente a quello sviluppato da Daguerre, nel 1839. Venne brevettato nel 1841.

Il nome calotipia è composto dalle parole greche kalos, bello, e typos, stampa; era conosciuto anche come talbotipia o disegno fotogenico, specialmente nei suoi sviluppi iniziali.

A differenza del metodo di Daguerre, la calotipia permette di produrre più copie di un’immagine utilizzando il negativo. la qualità della stampa risulta però inferiore rispetto al dagherrotipo, specialmente nei dettagli. Inoltre, la possibilità di ottenere immagini riproducibili, non rendeva il prodotto calotopico prezioso come l’opera unica del dagherrotipo, delineandone però l’utilità nella varietà di impieghi che necessitavano di immagini riprodotte, come Talbot stesso dimostrò nel suo libro illustrato The Pencil of Nature (1844-1846).

