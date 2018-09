Wynn Bullock, grande maestro della fotografia. Composizione e poesia. Il video delle immagini

Wynn Bullock (18 aprile 1902 – 16 novembre 1975) è un noto fotografo americano del 20 ° secolo, il cui lavoro è incluso in oltre 90 importanti collezioni museali in tutto il mondo. Ha ricevuto notevoli consensi dalla critica. Durante la sua vita, ha pubblicato numerosi libri ed è menzionato in tutte le storie standard della fotografia moderna.

