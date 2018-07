Yves Klein. Blu. Anthropométrie de l’époque bleue (1960). Ecco il video cult

+1 WhatsApp 130 Condivisioni

Nel breve video vedremo un estratto dell’Anthropométrie de l’époque bleue (1960), uno dei classici dell’arte mondiale, opera di Yves Klein. Mentre un orchestra suona, diretta dallo stesso pittore, entrano in scena le modelle nude che dipingono il proprio corpo, che viene poi utilizzato, sulla tela, come un timbro.Precursore e forse “inventore” della body art, Klein (Nizza, 28 aprile 1928 – Parigi, 6 giugno 1962) contribuì a quell’azione di sfondamento dei valori plastici borghesi e tradizionali, attraverso azioni provocatorie e una non-arte, che favorì la connessione tra ricerche pittoriche e design, tra arte e contestazione politica, tra astrazione assoluta e pensiero metafisico. Proprio per la programmatica dissoluzione della prigionia della forma lavorò a monocromi o mono-toni. Fu nel 1956 che creò «la più perfetta espressione del blu», un oltremare saturo e luminoso, privo di alcuna alterazione, poi da lui brevettato col nome di International Klein Blue, che però non venne mai prodotto a livello industriale. I lavori di Klein giravano intorno ad un concetto influenzato dallo Zen, che definiva come «le Vide», il Vuoto. Il Vuoto per Klein è uno stato simile al nirvana, senza influenze materiali, un’area dove entrare in contatto con la propria sensibilità, per vedere la realtà oltre la rappresentazione. Klein usò per presentare queste filosofie forme di espressione universalmente riconosciute come arte – dipinti, libri, composizioni musicali – ma metteva il suo atto creativo nello strappare alla forma artistica l’intero contenuto che ne era tipico: i dipinti non avevano immagini, i libri erano senza parole, la musica era una sola nota senza composizioni. Klein produsse anche altre opere dette Antropometrie in cui alcune modelle, come abbiamo detto, secondo le direttive di Yves Klein, si intingevano nel colore per poi stendersi su tela lasciando così un’impronta di vita. Un’altra tecnica simile era quella delle Registrazioni di pioggia che Klein realizzava guidando nella pioggia a 70 miglia all’ora, con una tela legata sul tetto dell’auto, oppure accostando la tela al tubo di scappamento per dipingerla con i fumi. Klein morì a Parigi di infarto nel 1962 a soli 34 anni di età, poco prima della nascita di suo figlio Yves, che sarebbe diventato, a sua volta, scultore.