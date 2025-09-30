Yves Klein, il mare assoluto: all’asta di Christie’s il più grande monocromo in blu IKB. Stima? 25 milioni di dollari. Perchè il blu? E perchè lo brevettò? I segreti di Klein

Un blu come il cielo, come il mare, come l’infinito. Ma soprattutto un blu che non si lascia catturare: resta sospeso, vibrante, come materia spirituale. A Parigi, nell’asta del 23 ottobre, Christie’s presenterà “California (IKB 71)”, il più vasto monocromo mai realizzato da Yves Klein, stimato tra i 16 e i 25 milioni di euro. È un ritorno a casa, a pochi chilometri dall’atelier parigino dove nel 1961 l’artista completò quest’opera che oggi appare come un punto culminante della sua breve e vertiginosa parabola creativa.

L’opera e il suo viaggio

California (IKB 71) , Yves Klein, 1961. @ Christie’s

Il dipinto, largo 4,3 metri, porta con sé una vicenda itinerante che testimonia la precoce universalità del linguaggio di Klein. Realizzato a Parigi, fu subito inviato negli Stati Uniti, dove divenne una sorta di manifesto dell’avanguardia europea davanti agli occhi americani.

Esposto dapprima a Los Angeles, nella galleria di Virginia Dwan – una delle più tenaci sostenitrici dell’artista francese – l’opera fece una sosta intermedia a New York, nel prestigioso spazio di Leo Castelli, gallerista che aveva intuito la forza di quel blu e il suo potenziale dialogo con la nascente Pop Art.

Il titolo stesso, California (IKB 71), è un omaggio alla prima destinazione americana del dipinto. Un ricordo della luce dell’Oceano e delle atmosfere della West Coast che, paradossalmente, Klein poté appena sfiorare: visitò gli Stati Uniti una sola volta, poco prima di morire.

Oggi, l’opera rientra a Parigi, la città dove nacque e dove si spense, dopo essere stata custodita per anni da collezionisti privati e prestata in passato al Metropolitan Museum of Art. Un cerchio che si chiude, ma che restituisce al pubblico europeo una delle tele più emblematiche della storia del monocromo contemporaneo.

Klein: biografia di una fiamma breve

Nato a Nizza nel 1928, figlio di due pittori – Fred Klein, olandese, e Marie Raymond, francese – Yves Klein crebbe in un clima artistico permeato di libertà e sperimentazione. Tuttavia, la sua vocazione prese direzioni inattese: in gioventù praticò il judo con passione tale da recarsi in Giappone, dove conseguì la cintura nera presso il Kodokan di Tokyo, esperienza che influenzò profondamente la sua concezione dello spazio e del vuoto.

Tornato in Francia, cominciò a sviluppare un linguaggio radicale, improntato a una visione che univa l’arte occidentale con suggestioni spirituali orientali. La sua ricerca si cristallizzò nei monocromi: superfici uniformi, apparentemente semplici, ma capaci di diventare campi di energia e meditazione.

Dal 1957, Klein impose il suo colore d’elezione, un blu profondo e vibrante, che presto divenne “suo” in senso pieno. La sua parabola fu velocissima: esposizioni a Parigi, Milano, New York, performance con “pitture viventi” realizzate con corpi femminili intinti nel pigmento, progetti utopici come le “architetture dell’aria”.

Morì improvvisamente nel 1962, a soli 34 anni, stroncato da un infarto, lasciando un corpus di opere che ancora oggi è percepito come anticipatore di movimenti come l’Arte Concettuale e la Body Art.

L’International Klein Blue: un brevetto per l’infinito

Il segreto del blu di Klein non era solo poetico: era anche tecnico. L’artista, infatti, si era reso conto che i pigmenti tradizionali, una volta miscelati con leganti, perdevano la loro intensità luminosa. Per ovviare a questo problema, sviluppò una collaborazione con il chimico Édouard Adam, specializzato in materiali per artisti.

Da questa ricerca nacque una resina sintetica capace di fissare il pigmento senza alterarne la brillantezza. Nel 1960 Klein brevettò il procedimento, registrandolo presso l’Institut national de la propriété industrielle di Parigi. Così nacque l’IKB – International Klein Blue, un colore che divenne marchio, linguaggio e persino identità.

Quel blu non è solo una tinta: è un’esperienza percettiva. Non si esaurisce sulla superficie, ma sembra inglobare lo spettatore, proiettandolo in uno spazio indefinito. “Il blu non ha dimensioni”, sosteneva Klein. “È al di là delle dimensioni, partecipa all’infinito.”

Un’opera da museo

Katharine Arnold, vicepresidente di Christie’s per l’arte del XX e XXI secolo, ha definito California (IKB 71) “un dipinto di qualità museale”. Non è un’esagerazione: le sue dimensioni monumentali lo avvicinano più agli affreschi realizzati da Klein per il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen, in Germania, che non ai monocromi da cavalletto.

In esso si concentra non solo la tensione estetica di un’epoca, ma anche l’ambizione di un artista che, pur giovanissimo, aveva intuito la possibilità di far coincidere colore e metafisica, materia e spirito.

Se finirà in una collezione privata o in un’istituzione museale, lo deciderà il mercato. Ma resta il fatto che, di fronte a un simile monocromo, lo spettatore non osserva semplicemente un quadro: attraversa un varco.