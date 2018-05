Zeitz Mocaa. Da fabbrica silo per grano a cattedrale post-moderna per l’arte africana. Il video

+1 WhatsApp 3 Condivisioni

Il Zeitz Museum of Contemporary Art Africa ( Zeitz MOCAA ) è un museo di arte contemporanea situato presso il V & A Waterfront a Città del Capo, in Sudafrica. È il più grande museo di arte africana contemporanea nel mondo

Il museo è stato inaugurato il 22 settembre 2017

Il museo pubblico senza scopo di lucro è stato commissionato attraverso una partnership pubblico / privato tra V & A Waterfront e l’uomo d’affari tedesco, Jochen Zeitz . Waterfront ha investito oltre R500 milioni per la sua costruzione e lo sviluppo delle infrastrutture, e sebbene non sia un azionista, Zeitz ha prestato la sua vasta collezione d’arte per tutta la sua vita. Considerata da molti come una delle principali collezioni al mondo di arte contemporanea dall’Africa e dalla sua diaspora, la collezione di Zeitz comprende opere di artisti eminenti come Chris Ofili, Kudzanai Chiurai, Kehinde Wiley, Glenn Ligon, Marlene Dumas, Wangechi Mutu e Julie Mehretu.

Il Waterfront aveva indagato su una serie di proposte riguardanti cosa fare con lo storico Grain Silo da quando è stato dismesso nel 2001. Secondo il loro CEO, David Green, la decisione di trasformare e rinnovare l’edificio per il nuovo museo sarebbe ” Respirare la vita nel distretto di Silo e fungere da carta vincente per un’impresa di natura non commerciale … in particolare per il divertimento di tutti i cittadini del continente “. La conversione dell’edificio Silo iniziò nel 2014 sotto la direzione dell’architetto londinese Thomas Heatherwick.

Il museo si trova nel V & A Waterfront , sulle rive del Table Bay che si affaccia sull’Oceano Atlantico . The Waterfront è considerato un prestigioso retail e hospitality property e già riceve circa 24 milioni di visitatori all’anno. Gli immediati dintorni del museo, il distretto di Silo, sono previsti anche per ulteriori sviluppi.

L’edificio del museo è stato costruito dalla conversione dello storico Grain Silo, alto 57 metri, originariamente realizzato nel 1921 e dismesso nel 2001. Gli architetti, Heatherwick Studio, miravano a conservare e celebrare il patrimonio industriale della struttura originale, mentre allo stesso tempo scavano grandi spazi aperti spazi dai 42 cilindri di cemento densamente imballati da cui è stato composto. Utilizzando una varietà di tecniche di taglio del calcestruzzo, l’interno dell’edificio è stato scavato per creare un numero di gallerie e un grande atrio centrale. I disaccordi tra gli architetti e il regista Mark Coetzee sul numero di gallerie che il museo ha dovuto contenere si sono concluse in quello che il critico d’arte sudafricano Sean O’Toole ha descritto come “gallerie poco illuminate, che spesso lottano per contenere o riflettere l’ambizione degli artisti espositori “. I restanti pozzi di cemento erano coperti da vetri rinforzati per consentire alla luce naturale di entrare e creare un interno “simile a una cattedrale”. Dall’esterno, il cambiamento più evidente alla struttura originale era l’aggiunta di pannelli di vetro imbottiti nei piani superiori dell’edificio.

Complessivamente l’edificio di 9.500 mq è costituito da nove piani con 6.000 mq di spazio espositivo dedicato al cubo bianco. Inoltre ci sono 18 aree educative incluse su un piano, un giardino di sculture nella parte inferiore del tetto, così come un ristorante e un negozio. La parte superiore dell’edificio opera come The Silo Hotel, che ha aperto i battenti a marzo 2017.