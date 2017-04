40 metri di fotoaffresco. Ecco come lavora Jr, l’artista amato da Hollande

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Si definisce un fotograffitista. Utilizza, cioè, le fotografie come fossero immensi graffiti urbani. Fotografie gigantesche, bianco-nero che rinviano alle icone del graffitista Banksy e, al tempo stesso, ai grandi e affollati dipinti della pittura ottocentesca. Delacroix, ad esempio. Le immagini vengono composte da tasselli iconici, montate, stampate, incollate come manifesti, sovrapponendo ai fogli uno strato di colla. Per realizzare la sua ultima opera, impropriamente definita affresco dai francesi, Jr ha compiuto un’infinità di scatti fotografici, ricavando i volti di 800 giovani abitanti di un quartiere degradato di Parigi, che porta un nome idillico – Les Bosquets – ma che presenta, sia urbanisticamente che antropologicamente, i segni del dolore immenso dell’esclusione e del conflitto. L'”affresco” presentato prima in una mostra al Palais de Tokyo è stato collocato nel quartiere e inaugurato dal presidente Hollande. Un segno di presenza dello Stato, attraverso un’opera fotografica che ha una valenza epica, nella celebrazione del gruppo dei giovani della zona.

JR (nato il 22 febbraio 1983) è la sigla con cui è conosciuto l’artista che, per il suo realismo epico è stato definito il “Cartier-Bresson del XXI secolo”. Il 20 ottobre 2010, JR ha vinto il premio TED per il 2011.





