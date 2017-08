5 cose da sapere su Hirst. Squali veri e teschi

> Per approfondire l’argomento: abbiamo selezionato per te una serie di libri dedicati all’arte di Damien Hirst



1 – Damien Steven Hirst (Bristol, 7 giugno 1965) è un grande artista britannico con ottime capacità imprenditoriali, capofila del gruppo conosciuto come YBAs (Young British Artists).L’imprinting: a 16 anni Hirst seguì un suo amico, che frequentava i corsi di biologia, nella visita all’obitorio di Leeds, e rimase particolarmente affascinato dai corpi che si ritrovò davanti. La morte, la religione e la medicina resteranno centrali nel suo pensiero poetico.

La carriera artistica di Damien Hirst inizia alla fine degli anni ottanta, quando lavora alla curatela della nota collettiva "Freeze". Da quel momento in poi produce una vasta serie di opere – dalle installazioni alle sculture e ai dipinti – attraverso le quali esplora le complesse relazioni tra arte, vita, scienza, bellezza, morte. Tra i suoi capolavori, noti anche al grande pubblico, lo squalo in formaldeide (1991) e il calco in platino di un teschio, ricoperto da quasi novemila diamanti (2007). La mostra di Palazzo Grassi e Punta della Dogana è la prima monografica in Italia







2 – E’noto soprattutto per una serie di opere contradditorie e provocanti – molto contestate dagli animalisti – tra cui corpi di squali tigre, pecore e mucche che richiamavano all’autore le carcasse dipinte da una tradizione che va da Rembrandt a Chaim Soutine. Le bestie sono imbalsamate e immerse in formaldeide.

3 – Ha prodotto anche il notissimo teschio tempestato di diamanti (ti proponiamo qui il libro For the Love of God: The Making of the Diamond Skull, l’interessante storia della genesi dell’opera, edizione in inglese), che è diventato una decorazione di moda e un logo. In pittura è conosciuto pure per le sue tecniche definite spin paintings – colori su superficie circolare in rotazione – e spot paintings, righe di cerchi colorati

4 – Il suo rapido successo è legato a indubbia capacità artistiche, a una visione imprenditoriale della realtà e della società dei consumi è, nei momenti più difficili – quelli dell’avvio . alla promozione da parte del collezionista e pubblicitario anglo-iracheno Charles Saatchi, sodalizio che finì nel 2003.

5 Manifesto e capolavoro è considerato The Physical Impossibility Of Death In the Mind Of Someone Living (L’impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo). Una grande vetrina ospita il corpo di uno squalo tigre di oltre 4 metri immerso in formaldeide. Quell’opera fu presto trasformata nel simbolo dell’arte inglese degli anni novanta. La vendita dell’opera nel 2004 ha reso Hirst l’artista vivente più caro dopo Jasper Johns.





