Affari all’asta on line. Scade alle 14 l’asta di gioielli antichi. Tanti gioielli a poco. Entra

Le aste on line offrono occasioni straordinarie per gli acquisti. Segnaliamo alle signore questa tornata Catawiki che ci sembra particolarmente interessante. Mancano poche ore alla chiusura e i prezzi sono abbordabilissimi. E’ un servizio che ripeteremo – monitorando il mondo delle aste on line – per fornire ai nostri lettori la possibilità di fare qualche ottimo affare. Naturalmente ogni pezzo è certificato e sicuro. Gli acquisti sono anonimi e la spedizione avviene comodamente attraverso corriere.

Ecco la tornata d’asta che termina domani. Entrate, anche solo per dare un’occhiata. Se volete fare la vostra offerta è molto semplice. Sarà – anche per le piccole cifre in gioco – un vero divertimento, senza mai spostarvi dalla vostra stanza e dal vostro computer. Scadenza del’asta: 21 settembre alle 14

ACCEDI SENZA IMPEGNO ALCUNO ALLA VISIONE DEI GIOIELLI IN ASTA, CLICCANDO SUL LINK SICURO STILEARTE-CATAWIKI

VUOI INVECE VENDERE I TUOI VECCHI GIOIELLI, OROLOGI E ALTRE VECCHIE COSE?

I LOTTI PIU’ CONVENIENTI – ECCO L’AFFARE:

Catenina oro giallo 14kt con diamanti da 0.50

Stima dell’esperto: 250/325 euro

Offerta attuale: 3 euro

Bracciale Pandora in argento con charm originali

Stima da parte dell’esperto: 560/730 euro

Offerta attuale: 180 euro

Il processo di vendita

Avrai bisogno di un account per iniziare a vendere; registrarsi è gratuito e semplice. Registrati qui. Una volta che il tuo account è autorizzato a vendere, puoi iniziare a presentare oggetti al team di esperti per la revisione. Non c’è alcun costo da sostenere per offrire un oggetto e nessun limite alla quantità di oggetti che è possibile presentare. Il processo di revisione avviene interamente online. Ti sarà chiesto di fornire una descrizione del tuo oggetto, alcune caratteristiche come la tecnica, il periodo e la firma, e naturalmente ti sarà chiesto di fornire delle foto. Dopo aver offerto il tuo oggetto, questo verrà inserito nella lista degli oggetti da esaminare da parte degli esperti.

Gli esperti leggeranno la tua descrizione ed esamineranno le tue fotografie, esaminando il tuo lotto in base a qualità e autenticità. Il criterio principale perché un oggetto venga incluso nell’asta è che deve essere speciale, e con questo intendiamo che non deve essere reperibile facilmente in un negozio qualunque. Al fine di mantenere alta la qualità, è stato stabilito il requisito che ogni oggetto dell’asta debba avere un valore minimo stimato di 75 €. Questo è il punto di partenza.

C’è la possibilità di impostare un prezzo di riserva sugli oggetti con un più alto valore stimato.

