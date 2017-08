Amy Friend, una splendida luce spirituale rianima le vecchie foto. Il video

E’ una luce assoluta, che esce dalla stampa. Polvere di stelle, piccoli astri circolari che segnano vecchie fotografie, riportando allo sguardo istanti e persone che non ci sono più. Le fotografie della canadese Amy Friend sono dotate di una grande intensità. Nascono dalla revisione immagini ingiallite e appartengono a un ciclo al quale l’artista ha posto un titolo italiano: Dare alla luce.

Se per noi questa allocuzione – Dare alla luce – significa esclusivamente “partorire”, in Amy Friend si allarga al concetto di mettere in luce, portare alla luce, illuminare. Ma la sua è una luce che si colloca tra le materie spirituali universali.E’ una vita permanente, se non vogliamo utilizzare l’aggettivo eterna.

“Non sono specificamente interessata a catturare una realtà “concreta” nelle mie fotografie. spiega Amy Friend – Amo usare la fotografia come mezzo che esplora la relazione tra il visibile e il non visibile. Ho continuato a lavorare sulla serie ‘Dare alla Luce’ per un periodo di tempo. Una collezione di fotografie d’epoca, recuperate da una varietà di fonti. Attraverso interventi manuali, altero e successivamente ripropongo le immagini “riproducendo” le fotografie che oscillano tra ciò che è presente e e ciò che è assente. Mi piace commentare la fragile qualità dell’oggetto fotografico, ma anche la fragilità delle nostre vite, delle nostre storie. Tutti sono persi così facilmente. Utilizzando gli strumenti della fotografia, “riutilizzo” la luce, permettendole di brillare attraverso i fori. In un modo ludico e tuttavia letterale, restituisco i soggetti delle fotografie alla luce, contemporaneamente portandoli avanti nel tempo. Io gioco con la luce e la uso metaforicamente permettendo nuove letture, a volte attraverso applicazioni pesanti e altre volte delicatamente. Le immagini sono permanentemente alterate. Sono perduti e rinati, quindi il titolo, Dare alla Luce, un termine italiano che significa “portare alla luce” in riferimento alla nascita. Il titolo di ogni pezzo è significativo. Alcuni titoli sono stati prelevati direttamente dalle note trovate sulle fotografie e interagiscono con queste immagini”.

Amy Friend è cresciuta nella periferia di Windsor, nell’Ontario, in Canada. Ha studiato presso l’Ocadu (Toronto) prima di viaggiare in Europa, Africa, Cuba e negli Stati Uniti. Al suo ritorno ha proseguito gli studi e ha ricevuto una laurea alla York University, Toronto e un MFA presso l’Università di Windsor. Oggi è professore assistente al Dipartimento di Belle Arti della Brock University di St. Catharines, Ontario.

